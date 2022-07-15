15 июля 2022

В центре Екатеринбурга эвакуируют элитную иномарку. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В Екатеринбурге эвакуируют элитную иномарку Фото:

На перекрестке улиц Малышева — Горького в Екатеринбурге эвакуируют элитную иномарку Ford Mustang. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«Сотрудники полиции остановили иномарку для проверки документов, потом приехал эвакуатор, однако машину не увозят по неизвестным причинам. Это длится больше двух часов», — рассказал корреспондент, увидевший произошедшее.

Корреспондент URA.RU связался с дежурным ГИБДД по Екатеринбургу. На момент публикации новости, сотрудник полиции сообщил, что у них нет информации о случившемся.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге появились новые запрещающие знаки с табличками «Работает эвакуатор» на пяти улицах. В мэрии сообщили, что екатеринбуржцы неоднократно обращались с просьбой запретить парковать машины на этих улицах.

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На перекрестке улиц Малышева — Горького в Екатеринбурге эвакуируют элитную иномарку Ford Mustang. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Сотрудники полиции остановили иномарку для проверки документов, потом приехал эвакуатор, однако машину не увозят по неизвестным причинам. Это длится больше двух часов», — рассказал корреспондент, увидевший произошедшее. Корреспондент URA.RU связался с дежурным ГИБДД по Екатеринбургу. На момент публикации новости, сотрудник полиции сообщил, что у них нет информации о случившемся. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге появились новые запрещающие знаки с табличками «Работает эвакуатор» на пяти улицах. В мэрии сообщили, что екатеринбуржцы неоднократно обращались с просьбой запретить парковать машины на этих улицах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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