В центре Екатеринбурга эвакуируют элитную иномарку. Фото, видео

16 июля 2022 в 02:37 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге эвакуируют элитную иномарку Фото: URA.RU На перекрестке улиц Малышева — Горького в Екатеринбурге эвакуируют элитную иномарку Ford Mustang. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Сотрудники полиции остановили иномарку для проверки документов, потом приехал эвакуатор, однако машину не увозят по неизвестным причинам. Это длится больше двух часов», — рассказал корреспондент, увидевший произошедшее. Корреспондент URA.RU связался с дежурным ГИБДД по Екатеринбургу. На момент публикации новости, сотрудник полиции сообщил, что у них нет информации о случившемся. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге появились новые запрещающие знаки с табличками «Работает эвакуатор» на пяти улицах. В мэрии сообщили, что екатеринбуржцы неоднократно обращались с просьбой запретить парковать машины на этих улицах. Фото: URA.RU Фото: URA.RU Фото: URA.RU Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

На перекрестке улиц Малышева — Горького в Екатеринбурге эвакуируют элитную иномарку Ford Mustang. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Сотрудники полиции остановили иномарку для проверки документов, потом приехал эвакуатор, однако машину не увозят по неизвестным причинам. Это длится больше двух часов», — рассказал корреспондент, увидевший произошедшее. Корреспондент URA.RU связался с дежурным ГИБДД по Екатеринбургу. На момент публикации новости, сотрудник полиции сообщил, что у них нет информации о случившемся. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге появились новые запрещающие знаки с табличками «Работает эвакуатор» на пяти улицах. В мэрии сообщили, что екатеринбуржцы неоднократно обращались с просьбой запретить парковать машины на этих улицах.