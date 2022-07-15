В Екатеринбурге эвакуируют элитную иномаркуФото: URA.RU
На перекрестке улиц Малышева — Горького в Екатеринбурге эвакуируют элитную иномарку Ford Mustang. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
«Сотрудники полиции остановили иномарку для проверки документов, потом приехал эвакуатор, однако машину не увозят по неизвестным причинам. Это длится больше двух часов», — рассказал корреспондент, увидевший произошедшее.
Корреспондент URA.RU связался с дежурным ГИБДД по Екатеринбургу. На момент публикации новости, сотрудник полиции сообщил, что у них нет информации о случившемся.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге появились новые запрещающие знаки с табличками «Работает эвакуатор» на пяти улицах. В мэрии сообщили, что екатеринбуржцы неоднократно обращались с просьбой запретить парковать машины на этих улицах.
Фото: URA.RU
Фото: URA.RU
Фото: URA.RU
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На перекрестке улиц Малышева — Горького в Екатеринбурге эвакуируют элитную иномарку Ford Mustang. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Сотрудники полиции остановили иномарку для проверки документов, потом приехал эвакуатор, однако машину не увозят по неизвестным причинам. Это длится больше двух часов», — рассказал корреспондент, увидевший произошедшее. Корреспондент URA.RU связался с дежурным ГИБДД по Екатеринбургу. На момент публикации новости, сотрудник полиции сообщил, что у них нет информации о случившемся. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге появились новые запрещающие знаки с табличками «Работает эвакуатор» на пяти улицах. В мэрии сообщили, что екатеринбуржцы неоднократно обращались с просьбой запретить парковать машины на этих улицах.