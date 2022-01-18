В Екатеринбурге ввели новые запреты на парковку

Центр организации движения (ЦОД) Екатеринбурга установил новые запрещающие знаки на пяти улицах Екатеринбурга. Соответствующая информация расположена на сайте городской администрации.
«С целью увеличения пропускной способности улично-дорожной сети будут установлены знаки „Остановка запрещена“ с табличками „Работает эвакуатор“ на пяти улицах», — сообщается на сайте мэрии. Список участков выглядит следующим образом:
улица Металлургов, от пересечения улиц Токарей и Серафимы Дерябиной до улицы Заводской;
улица Колмогорова, от дома № 54а на улице Колмогорова до улицы Машинистов;
улица Цвиллинга, от улицы Фурманова до улицы Щорса;
улицы Юмашева, Папанина, Красных Зорь на всем протяжении;
улица Торфорезов, от улицы Крауля до улицы Красных Зорь.
В мэрии подчеркивают, что горожане неоднократно обращались с просьбой запретить парковать машины на перечисленных улицах. Ранее сообщалось, что в центре Екатеринбурга откроют реверсивное движение на одной из односторонних улиц. Чтобы уменьшить «застои» в городе, власти установили электронный знак на улице Радищева.
Центр организации движения (ЦОД) Екатеринбурга установил новые запрещающие знаки на пяти улицах Екатеринбурга. Соответствующая информация расположена на сайте городской администрации. «С целью увеличения пропускной способности улично-дорожной сети будут установлены знаки „Остановка запрещена“ с табличками „Работает эвакуатор“ на пяти улицах», — сообщается на сайте мэрии. Список участков выглядит следующим образом: В мэрии подчеркивают, что горожане неоднократно обращались с просьбой запретить парковать машины на перечисленных улицах. Ранее сообщалось, что в центре Екатеринбурга откроют реверсивное движение на одной из односторонних улиц. Чтобы уменьшить «застои» в городе, власти установили электронный знак на улице Радищева.