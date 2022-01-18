В Екатеринбурге ввели новые запреты на парковку

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Горожане неоднократно обращались с просьбой запретить парковать машины на перечисленных улицах. Фото:

Центр организации движения (ЦОД) Екатеринбурга установил новые запрещающие знаки на пяти улицах Екатеринбурга. Соответствующая информация расположена на сайте городской администрации.

«С целью увеличения пропускной способности улично-дорожной сети будут установлены знаки „Остановка запрещена“ с табличками „Работает эвакуатор“ на пяти улицах», — сообщается на сайте мэрии. Список участков выглядит следующим образом:

  • улица Металлургов, от пересечения улиц Токарей и Серафимы Дерябиной до улицы Заводской;
  • улица Колмогорова, от дома № 54а на улице Колмогорова до улицы Машинистов;
  • улица Цвиллинга, от улицы Фурманова до улицы Щорса;
  • улицы Юмашева, Папанина, Красных Зорь на всем протяжении;
  • улица Торфорезов, от улицы Крауля до улицы Красных Зорь.

В мэрии подчеркивают, что горожане неоднократно обращались с просьбой запретить парковать машины на перечисленных улицах. Ранее сообщалось, что в центре Екатеринбурга откроют реверсивное движение на одной из односторонних улиц. Чтобы уменьшить «застои» в городе, власти установили электронный знак на улице Радищева.

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Центр организации движения (ЦОД) Екатеринбурга установил новые запрещающие знаки на пяти улицах Екатеринбурга. Соответствующая информация расположена на сайте городской администрации. «С целью увеличения пропускной способности улично-дорожной сети будут установлены знаки „Остановка запрещена“ с табличками „Работает эвакуатор“ на пяти улицах», — сообщается на сайте мэрии. Список участков выглядит следующим образом: В мэрии подчеркивают, что горожане неоднократно обращались с просьбой запретить парковать машины на перечисленных улицах. Ранее сообщалось, что в центре Екатеринбурга откроют реверсивное движение на одной из односторонних улиц. Чтобы уменьшить «застои» в городе, власти установили электронный знак на улице Радищева.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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