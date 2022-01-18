В Екатеринбурге ввели новые запреты на парковку

Горожане неоднократно обращались с просьбой запретить парковать машины на перечисленных улицах. Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Центр организации движения (ЦОД) Екатеринбурга установил новые запрещающие знаки на пяти улицах Екатеринбурга. Соответствующая информация расположена на сайте городской администрации.

«С целью увеличения пропускной способности улично-дорожной сети будут установлены знаки „Остановка запрещена“ с табличками „Работает эвакуатор“ на пяти улицах», — сообщается на сайте мэрии. Список участков выглядит следующим образом:

улица Металлургов, от пересечения улиц Токарей и Серафимы Дерябиной до улицы Заводской;

улица Колмогорова, от дома № 54а на улице Колмогорова до улицы Машинистов;

улица Цвиллинга, от улицы Фурманова до улицы Щорса;

улицы Юмашева, Папанина, Красных Зорь на всем протяжении;

улица Торфорезов, от улицы Крауля до улицы Красных Зорь.

В мэрии подчеркивают, что горожане неоднократно обращались с просьбой запретить парковать машины на перечисленных улицах. Ранее сообщалось, что в центре Екатеринбурга откроют реверсивное движение на одной из односторонних улиц. Чтобы уменьшить «застои» в городе, власти установили электронный знак на улице Радищева.