Надымчане удивились фонарям, изготовленным по современным технологиям Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Жители Надыма удивились фонарям с наполнителем из монтажной пены. Анонимный пост с фото появился в группе «Злой и добрый надымчанин» в социальной сети «ВКонтакте».

«Фонари около центральной больницы», — написал анонимный пользователь. На фото изображен фонарь, визуально напоминающий металлический.

«Это не чугун, основание из пены, а вокруг облицовочная пластмасса», — написал Вадим Астраханцев. «Вы думали, там чугунные опоры? Сейчас большая часть игрушечная», — поделилась Татьяна Харина. «Эта труба должна быть из чугуна, а она пеной забита», — удивляется пользователь Богдан Опиумов. «И какая цена на эти высокопрочные фонари из пены?» — интересуется Дмитрий Осатюк.

Корреспондентом URA.RU направлен запрос в администрацию Надыма с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не был получен.

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Фото: группа «Злой и добрый надымчанин», ВК