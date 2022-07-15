15 июля 2022
14 июля 2022

В ЯНАО жители удивились фонарям, сделанным по новым технологиям. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Реконструкция Комсомольского проспекта. Пермь, реконструкция улицы, фонарь освещения, комсомольский проспект пермь
Надымчане удивились фонарям, изготовленным по современным технологиям Фото:

Жители Надыма удивились фонарям с наполнителем из монтажной пены. Анонимный пост с фото появился в группе «Злой и добрый надымчанин» в социальной сети «ВКонтакте».

«Фонари около центральной больницы», — написал анонимный пользователь. На фото изображен фонарь, визуально напоминающий металлический.

«Это не чугун, основание из пены, а вокруг облицовочная пластмасса», — написал Вадим Астраханцев. «Вы думали, там чугунные опоры? Сейчас большая часть игрушечная», — поделилась Татьяна Харина. «Эта труба должна быть из чугуна, а она пеной забита», — удивляется пользователь Богдан Опиумов. «И какая цена на эти высокопрочные фонари из пены?» — интересуется Дмитрий Осатюк.

Корреспондентом URA.RU направлен запрос в администрацию Надыма с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU рассказало, что по улицам Ноябрьска разгуливал бык. Горожане удивились не характерному для ЯНАО животному.

Фото:

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Жители Надыма удивились фонарям с наполнителем из монтажной пены. Анонимный пост с фото появился в группе «Злой и добрый надымчанин» в социальной сети «ВКонтакте». «Фонари около центральной больницы», — написал анонимный пользователь. На фото изображен фонарь, визуально напоминающий металлический. «Это не чугун, основание из пены, а вокруг облицовочная пластмасса», — написал Вадим Астраханцев. «Вы думали, там чугунные опоры? Сейчас большая часть игрушечная», — поделилась Татьяна Харина. «Эта труба должна быть из чугуна, а она пеной забита», — удивляется пользователь Богдан Опиумов. «И какая цена на эти высокопрочные фонари из пены?» — интересуется Дмитрий Осатюк. Корреспондентом URA.RU направлен запрос в администрацию Надыма с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU рассказало, что по улицам Ноябрьска разгуливал бык. Горожане удивились не характерному для ЯНАО животному.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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