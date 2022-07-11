11 июля 2022
10 июля 2022

В ЯНАО жителей удивил бык. «Чуть не грохнулась, увидев его». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Быка заметили в жилом районе (архивное фото) Фото:

Жителей Ноябрьска (ЯНАО) удивил бык, который разгуливал в жилом районе. Пост об этом опубликован в группе «Злой ноябрянин» в соцсети «ВКонтакте»

«Извините, а на севере откуда у нас бык?» — написал анонимный автор поста. «Вчера ехала на велосипеде, чуть не грохнулась, увидев его», — поделилась в комментариях пользователь с ником Елена Николаевна.

«А где? Я тоже хочу посмотреть», — прокомментировала Ольга Смирнова. «У нас в Ноябрьске, есть все, что угодно, любое животное. Если коровы есть, то и бык должен быть. Чему удивлены?» — поинтересовалась Динара Гарбузова. В комментариях жители пошутили, что бык приезжий, и в Ноябрьске находится на вахте.

Ранее URA.RU сообщало, что жителей Яр-Сале (ЯНАО) удивил выводок гусениц, которых горожане обнаружили в тундре. Об этом пользователи сообщили в соцсети «ВКонтакте».

Бык в Ноябрьске

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Жителей Ноябрьска (ЯНАО) удивил бык, который разгуливал в жилом районе. Пост об этом опубликован в группе «Злой ноябрянин» в соцсети «ВКонтакте» «Извините, а на севере откуда у нас бык?» — написал анонимный автор поста. «Вчера ехала на велосипеде, чуть не грохнулась, увидев его», — поделилась в комментариях пользователь с ником Елена Николаевна. «А где? Я тоже хочу посмотреть», — прокомментировала Ольга Смирнова. «У нас в Ноябрьске, есть все, что угодно, любое животное. Если коровы есть, то и бык должен быть. Чему удивлены?» — поинтересовалась Динара Гарбузова. В комментариях жители пошутили, что бык приезжий, и в Ноябрьске находится на вахте. Ранее URA.RU сообщало, что жителей Яр-Сале (ЯНАО) удивил выводок гусениц, которых горожане обнаружили в тундре. Об этом пользователи сообщили в соцсети «ВКонтакте».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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