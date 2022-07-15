В ЯНАО водитель мопеда погиб в лобовом столкновении с автомобилем

При столкновении с легковым автомобилем погиб водитель мопеда (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ЯНАО водитель мопеда «Stels» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Hyundai». Водитель мопеда погиб на месте, сообщается в группе «Госавтоинспекция Ямала» в социальной сети «ВКонтакте».

«15.07.2022 года, около 17 часов 45 минут, водитель мопеда „Stels“ допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с движущемся автомобилем „Hyundai“. В результате ДТП водитель мопеда скончался на месте», — сообщается в соцсети. Происшествие произошло на 10-м километре автодороги «Газ-Сале — Тазовский».

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