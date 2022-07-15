15 июля 2022
14 июля 2022

В ЯНАО водитель мопеда погиб в лобовом столкновении с автомобилем

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Будапешта. Венгрия, мопед, менеджер, офисные работники
При столкновении с легковым автомобилем погиб водитель мопеда (фото из архива) Фото:

В ЯНАО водитель мопеда «Stels» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Hyundai». Водитель мопеда погиб на месте, сообщается в группе «Госавтоинспекция Ямала» в социальной сети «ВКонтакте».

«15.07.2022 года, около 17 часов 45 минут, водитель мопеда „Stels“ допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с движущемся автомобилем „Hyundai“. В результате ДТП водитель мопеда скончался на месте», — сообщается в соцсети. Происшествие произошло на 10-м километре автодороги «Газ-Сале — Тазовский».

Ранее URA.RU рассказало о ДТП в Ноябрьске. В результате аварии тяжело пострадали три человека.

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В ЯНАО водитель мопеда «Stels» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Hyundai». Водитель мопеда погиб на месте, сообщается в группе «Госавтоинспекция Ямала» в социальной сети «ВКонтакте». «15.07.2022 года, около 17 часов 45 минут, водитель мопеда „Stels“ допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с движущемся автомобилем „Hyundai“. В результате ДТП водитель мопеда скончался на месте», — сообщается в соцсети. Происшествие произошло на 10-м километре автодороги «Газ-Сале — Тазовский». Ранее URA.RU рассказало о ДТП в Ноябрьске. В результате аварии тяжело пострадали три человека.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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