В ХМАО водитель насмерть сбил велосипедиста и скрылся

16 июля 2022 в 11:41 Размер текста - 17 +

Водитель скрылся с места ДТП, позднее его задержали (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На трассе Сургут — Нефтеюганск в Ханты-Мансийском автономном округе в ДТП погиб велосипедист. Водитель скрылся с места аварии, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО. «По предварительным данным, около 10.00 водитель автомобиля ВАЗ-2114 1957 года рождения выехал на полосу встречного движения, где совершил наезд на двух велосипедистов. Они двигались по обочине из Сургута в сторону Нефтеюганска», — указано в сообщении. Мужчина скончался на месте аварии, женщину госпитализировали. Полицейские задержали водителя в девяти километрах от места ДТП. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО за сутки 14 июля в ДТП погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Югры. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

На трассе Сургут — Нефтеюганск в Ханты-Мансийском автономном округе в ДТП погиб велосипедист. Водитель скрылся с места аварии, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО. «По предварительным данным, около 10.00 водитель автомобиля ВАЗ-2114 1957 года рождения выехал на полосу встречного движения, где совершил наезд на двух велосипедистов. Они двигались по обочине из Сургута в сторону Нефтеюганска», — указано в сообщении. Мужчина скончался на месте аварии, женщину госпитализировали. Полицейские задержали водителя в девяти километрах от места ДТП. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО за сутки 14 июля в ДТП погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Югры.