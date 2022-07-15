15 июля 2022
14 июля 2022

В ХМАО водитель насмерть сбил велосипедиста и скрылся

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП с велосипедом. Челябинск, велосипед, происшествие, дтп, авария, дорога
Водитель скрылся с места ДТП, позднее его задержали (фото из архива) Фото:

На трассе Сургут — Нефтеюганск в Ханты-Мансийском автономном округе в ДТП погиб велосипедист. Водитель скрылся с места аварии, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

«По предварительным данным, около 10.00 водитель автомобиля ВАЗ-2114 1957 года рождения выехал на полосу встречного движения, где совершил наезд на двух велосипедистов. Они двигались по обочине из Сургута в сторону Нефтеюганска», — указано в сообщении.

Мужчина скончался на месте аварии, женщину госпитализировали. Полицейские задержали водителя в девяти километрах от места ДТП.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО за сутки 14 июля в ДТП погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Югры.

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На трассе Сургут — Нефтеюганск в Ханты-Мансийском автономном округе в ДТП погиб велосипедист. Водитель скрылся с места аварии, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО. «По предварительным данным, около 10.00 водитель автомобиля ВАЗ-2114 1957 года рождения выехал на полосу встречного движения, где совершил наезд на двух велосипедистов. Они двигались по обочине из Сургута в сторону Нефтеюганска», — указано в сообщении. Мужчина скончался на месте аварии, женщину госпитализировали. Полицейские задержали водителя в девяти километрах от места ДТП. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО за сутки 14 июля в ДТП погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Югры.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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