В ХМАО на дорогах за сутки погибли три человека

15 июля 2022 в 10:03 Размер текста - 17 +

В ДТП погибли двое взрослых и один несовершеннолетний Фото: pixabay.com В ХМАО за сутки 14 июля в ДТП погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Югры. «За прошедшие сутки 14 июля зарегистрировано 3 ДТП, в которых 3 человека погибли и 7— получили травмы, в том числе 4 несовершеннолетних пассажира», — говорится на официальной странице ГИБДД Югры в соцсети «ВКонтакте». Одно из ДТП произошло на трассе «Сургут — Нижневартовск», в котором 66-летний мужчина на автомобиле Hyundai выехал на встречную полосу и столкнулся с Kia. В результате ДТП водитель Hyundai и пассажир — 16-летний юноша, — скончались на месте. Во второй аварии на дороге «Урай — Советский» погибла пешеход — женщину сбил 21-летний мужчина на Volkswagen. Ранее URA.RU рассказывало, что водителю из ХМАО, который совершил смертельное ДТП в городе Люберцы Московской области, грозит до семи лет лишения свободы. Полицейские переквалифицировали изначальную статью обвинения на более тяжелую. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

В ХМАО за сутки 14 июля в ДТП погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Югры. «За прошедшие сутки 14 июля зарегистрировано 3 ДТП, в которых 3 человека погибли и 7— получили травмы, в том числе 4 несовершеннолетних пассажира», — говорится на официальной странице ГИБДД Югры в соцсети «ВКонтакте». Одно из ДТП произошло на трассе «Сургут — Нижневартовск», в котором 66-летний мужчина на автомобиле Hyundai выехал на встречную полосу и столкнулся с Kia. В результате ДТП водитель Hyundai и пассажир — 16-летний юноша, — скончались на месте. Во второй аварии на дороге «Урай — Советский» погибла пешеход — женщину сбил 21-летний мужчина на Volkswagen. Ранее URA.RU рассказывало, что водителю из ХМАО, который совершил смертельное ДТП в городе Люберцы Московской области, грозит до семи лет лишения свободы. Полицейские переквалифицировали изначальную статью обвинения на более тяжелую.