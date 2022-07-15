В водоемах Пермского края с начала лета утонули 7 детей

Ежегодно полиция проводит работу по предотвращению происшествий на воде Фото: Сергей Русанов © URA.RU

За лето текущего года в водоемах Прикамья утонули семь детей, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. Информация опубликована на сайте ведомства.

«За летние месяцы 2022 года в водоемах региона утонули семь несовершеннолетних (в 2021 году за весь летний период утонули 12 подростков). Возраст детей от 9 до 15 лет. Все они находились без присмотра родителей, в местах, не оборудованных для купания», — написано на сайте ведомства.

Специалисты ГУ МВД региона подчеркивают, что в ходе рейдовых мероприятий в текущем году было выявлено 78 несовершеннолетних, которые находились у водоемов без присмотра взрослых. 34 родителя привлечены к административной ответственности. Данные актуальны на 15 июля.

Одним составлением протоколов деятельность патрулей не ограничивается. Они также проводят разъяснительную работу. Помимо прочего, в ходе проверок полиция выявляет факты распития алкогольной продукции несовершеннолетними. К ответственности привлекаются как подростки, так и их родители.