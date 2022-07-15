Пенсионер 15 июля ушел в неизвестном направлении Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В поселке Горьковка Тюменской области пропал пенсионер, который не ориентируется в пространстве. Об этом сообщили добровольцы поисково-спасательного отряда «ТюменьРегионСпас» в социальной сети «ВКонтакте». Мужчина ушел из дома 15 июля.

«Пропал человек. Черемных Владимир Максимович 1946 года рождения. Вечером 15 июля 2022 года ушел в неизвестном направлении. Не ориентируется в пространстве. Нуждается в медицинской помощи», — говорится в ориентировке.

Мужчина был одет в бордовую клетчатую рубашку, темные брюки и черные ботинки. Всех, кто обладает какой-либо информацией о местоположении пенсионера, просят позвонить по номеру 112. Также можно связаться с инфоргом поиска по телефону 8-982-922-78-84.

Фото: добровольческий поисково-спасательный отряд «ТюменьРегионСпас»