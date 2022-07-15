15 июля 2022

В Тюменской области пропал пенсионер. Он нуждается в медпомощи. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, старушка, пенсионеры
Пенсионер 15 июля ушел в неизвестном направлении Фото:

В поселке Горьковка Тюменской области пропал пенсионер, который не ориентируется в пространстве. Об этом сообщили добровольцы поисково-спасательного отряда «ТюменьРегионСпас» в социальной сети «ВКонтакте». Мужчина ушел из дома 15 июля.

«Пропал человек. Черемных Владимир Максимович 1946 года рождения. Вечером 15 июля 2022 года ушел в неизвестном направлении. Не ориентируется в пространстве. Нуждается в медицинской помощи», — говорится в ориентировке.

Мужчина был одет в бордовую клетчатую рубашку, темные брюки и черные ботинки. Всех, кто обладает какой-либо информацией о местоположении пенсионера, просят позвонить по номеру 112. Также можно связаться с инфоргом поиска по телефону 8-982-922-78-84.

Фото:

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В поселке Горьковка Тюменской области пропал пенсионер, который не ориентируется в пространстве. Об этом сообщили добровольцы поисково-спасательного отряда «ТюменьРегионСпас» в социальной сети «ВКонтакте». Мужчина ушел из дома 15 июля. «Пропал человек. Черемных Владимир Максимович 1946 года рождения. Вечером 15 июля 2022 года ушел в неизвестном направлении. Не ориентируется в пространстве. Нуждается в медицинской помощи», — говорится в ориентировке. Мужчина был одет в бордовую клетчатую рубашку, темные брюки и черные ботинки. Всех, кто обладает какой-либо информацией о местоположении пенсионера, просят позвонить по номеру 112. Также можно связаться с инфоргом поиска по телефону 8-982-922-78-84.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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