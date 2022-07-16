Шойгу проинспектировал группировки войск РФ на Украине

16 июля 2022 в 12:09 Размер текста - 17 +

Сергей Шойгу заслушал доклады российских командиров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министр обороны РФ Сергей Шойгу в рамках инспекции заслушал доклады командующих российскими группировками, которые в данный момент находятся на Украине, и проинспектировал их. Об этом сообщает Минобороны РФ. «Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал российские группировки войск (сил) „Юг“ и „Центр“. Они выполняют задачи специальной операции на Украине», — сообщается в telegram-канале ведомства. Шойгу провел беседу с генералом армии Сергеем Суровикиным и генерал-полковником Александром Лапиным. Во встрече участвовали не только командующие группировками, но и другие российские командиры. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Главная цель российских войск на этой территории — демилитаризация и денацификация территории, а также спасение мирных граждан Донбасса, которых восемь лет обстреливали ВСУ по приказу Киева. Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в рамках инспекции заслушал доклады командующих российскими группировками, которые в данный момент находятся на Украине, и проинспектировал их. Об этом сообщает Минобороны РФ. «Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал российские группировки войск (сил) „Юг“ и „Центр“. Они выполняют задачи специальной операции на Украине», — сообщается в telegram-канале ведомства. Шойгу провел беседу с генералом армии Сергеем Суровикиным и генерал-полковником Александром Лапиным. Во встрече участвовали не только командующие группировками, но и другие российские командиры. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Главная цель российских войск на этой территории — демилитаризация и денацификация территории, а также спасение мирных граждан Донбасса, которых восемь лет обстреливали ВСУ по приказу Киева.