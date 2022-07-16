Шойгу проинспектировал группировки войск РФ на Украине

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в рамках инспекции заслушал доклады командующих российскими группировками, которые в данный момент находятся на Украине, и проинспектировал их. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал российские группировки войск (сил) „Юг“ и „Центр“. Они выполняют задачи специальной операции на Украине», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Шойгу провел беседу с генералом армии Сергеем Суровикиным и генерал-полковником Александром Лапиным. Во встрече участвовали не только командующие группировками, но и другие российские командиры.
Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Главная цель российских войск на этой территории — демилитаризация и денацификация территории, а также спасение мирных граждан Донбасса, которых восемь лет обстреливали ВСУ по приказу Киева.
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