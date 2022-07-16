Шойгу проинспектировал группировки войск РФ на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, шойгу сергей
Сергей Шойгу заслушал доклады российских командиров Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в рамках инспекции заслушал доклады командующих российскими группировками, которые в данный момент находятся на Украине, и проинспектировал их. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал российские группировки войск (сил) „Юг“ и „Центр“. Они выполняют задачи специальной операции на Украине», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Шойгу провел беседу с генералом армии Сергеем Суровикиным и генерал-полковником Александром Лапиным. Во встрече участвовали не только командующие группировками, но и другие российские командиры.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Главная цель российских войск на этой территории — демилитаризация и денацификация территории, а также спасение мирных граждан Донбасса, которых восемь лет обстреливали ВСУ по приказу Киева.

Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в рамках инспекции заслушал доклады командующих российскими группировками, которые в данный момент находятся на Украине, и проинспектировал их. Об этом сообщает Минобороны РФ. «Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал российские группировки войск (сил) „Юг“ и „Центр“. Они выполняют задачи специальной операции на Украине», — сообщается в telegram-канале ведомства. Шойгу провел беседу с генералом армии Сергеем Суровикиным и генерал-полковником Александром Лапиным. Во встрече участвовали не только командующие группировками, но и другие российские командиры. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Главная цель российских войск на этой территории — демилитаризация и денацификация территории, а также спасение мирных граждан Донбасса, которых восемь лет обстреливали ВСУ по приказу Киева.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...