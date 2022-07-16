Последний раз Евгений Куйвашев участвовал в крестном ходе в 2018 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев появился на божественной литургии, которая является главным событием Царских дней в Екатеринбурге. Шествие крестного хода от центра города до Ганиной Ямы началось без участия главы региона, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«Колонна с участием митрополитов [Екатеринбургского] Евгения и [Ташкентского] Викентия выдвинулась от Храма-на-Крови. В шествии участвуют несколько тысяч человек», — сообщил корреспондент. Планируется, что паломники преследуют до поселка Шувакиш, откуда свернут к Ганиной Яме. Точных данных о количестве участников хода пока нет.

Непоявление губернатора на шествии крестного хода находят закономерным. По данным URA.RU, с июля 2021 года Куйвашев находится в крайне холодных отношениях с митрополитом Евгением (Кульбергом). Накануне прошлогоднего крестного хода у них случился конфликт: из-за пандемии коронавируса глава региона запретил шествие, а владыка все равно призвал верующих собраться. Куйвашева это вывело из себя.

С митрополитом вели переговоры, и он согласился на единственную уступку — призвал паломников надеть защитные маски. С тех пор отношения двух руководителей оставались напряженными, по слухам, за год они ни разу не разговаривали. В этот раз Куйвашева ждали на шествии в связи с предстоящими губернаторскими выборами: в сентябре глава региона идет на новый срок.

В последний раз Куйвашев участвовал в шествии в 2018 году, когда крестный ход был приурочен к 100-летию расстрела царской семьи Романовых. Тогда в Екатеринбург прилетал патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Его в колонне сопровождали первые лица Свердловской области, а всего на то шествие вышли более 100 тысяч человек.

Евгений Куйвашев появился только на божественной литургии Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

К крестному ходу глава региона не присоединился Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам