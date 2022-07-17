Челябинский электрометаллургический комбинат входит в топ-3 системообразующих компаний региона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Многодетный отец, шлаковщик цех сепарации горячих шлаков Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Андрей Чижов выиграл 400 тысяч рублей на праздничном розыгрыше в честь Дня металлурга. Такие же суммы положили себе в карман еще четверо рабочих, сообщили URA.RU в пресс-службе компании. Всего в розыгрыше премий участвовали 47 лучших работников комбината, отмеченных почетными званиями и грамотами.

«Чрезвычайно доволен выигрышем. Значит, недаром работаю на ЧЭМК почти 20 лет. В начале этого года нам серьезно повысили зарплату, а тут еще на праздник такой приз. Семья, а она у меня большая, очень рада», — говорит Чижов.

В 2021 году главными призами беспроигрышной лотереи ЧЭМК в честь его 90-летнего юбилея были 10 автомобилей марки Volkswagen. Теперь среди лучших по профессии решили разыграть денежные премии, выделив в призовой фонд более 6 миллионов рублей.

«Показавшие самые впечатляющие результаты по итогам года сотрудники к Дню металлурга получили грамоты от губернатора, заксобрания области, администрации Челябинска и других властных структур. А еще ударники труда получили возможность выиграть от 50 тысяч до 400 тысяч рублей. Подобной практики нет ни на одном металлургическом предприятии России, это чисто наша чээмковская традиция, и мы ей очень гордимся», — поясняет начальник отдела социальной работы ЧЭМК Наталья Челякова.

Раньше Дни металлурга праздновали несколько иначе, делая упор на концерты эстрадных звезд первой величины. Для электрометаллургов пели и Валерий Леонтьев, и Валерия, и Леонид Агутин, и Лолита. Когда праздничное мероприятие проводилось на стадионе ЧЭМК, гуляла половина Калининского района. Теперь торжество решили сделать более камерным, нацеленным на собственный коллектив и материальное поощрение отличившихся за год работников.

По итогам первого полугодия 2022 года ЧЭМК входит в тройку системообразующих предприятия Челябинской области по размеру прибыли (уступая лишь ММК и Томинскому ГОКу) и открывает список наиболее значимых и динамично развивающихся предприятий региона. Более чем 7-тысячный коллектив комбината выпускает порядка 50% российского производства ферросплавов и около 2,5% — мирового. По разнообразию сортамента предприятие является одним из мировых лидеров отрасли. В 2022 году рост зарплаты на ЧЭМК составил в среднем 22,3 процента.

Многодетный отец Андрей Чижов выиграл 400 тысяч рублей в День металлурга Фото: пресс-служба ЧЭМК

В призовой фонд для лучших сотрудников ЧЭМК выделил 6 млн рублей Фото: пресс-служба ЧЭМК

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