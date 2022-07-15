Жители Копейска устроили драку в магазине

16 июля 2022 в 13:30 Размер текста - 17 +

Полиция проводит проверку Фото: Илья Московец © URA.RU Несколько человек в состоянии алкогольного опьянения устроили драку в магазине «Корзиночка» на улице Томилова в Копейске (Челябинская область). Один из участников бытового конфликта обратился в травмпункт, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. «Сообщение поступило в дежурную часть сегодня в 07:30. Произошел конфликт на бытовой почве, после которого один из его участников обратился в травмпункт. По факту инцидента проводятся разбирательства», — пояснили в ведомстве. По информации источника URA.RU, несколько мужчин в состоянии алкогольного опьянения утром пришли в магазин, где у них возникла ссора. Один из участников драки обратился в травмпункт с незначительными травмами. К своим оппонентам он претензий не имеет, разбирательства просит прекратить. По данным источника, ножей и другого оружия у участников конфликта не было. Стрельба, о которой пишут в соцсетях, не велась. Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

Несколько человек в состоянии алкогольного опьянения устроили драку в магазине «Корзиночка» на улице Томилова в Копейске (Челябинская область). Один из участников бытового конфликта обратился в травмпункт, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. «Сообщение поступило в дежурную часть сегодня в 07:30. Произошел конфликт на бытовой почве, после которого один из его участников обратился в травмпункт. По факту инцидента проводятся разбирательства», — пояснили в ведомстве. По информации источника URA.RU, несколько мужчин в состоянии алкогольного опьянения утром пришли в магазин, где у них возникла ссора. Один из участников драки обратился в травмпункт с незначительными травмами. К своим оппонентам он претензий не имеет, разбирательства просит прекратить. По данным источника, ножей и другого оружия у участников конфликта не было. Стрельба, о которой пишут в соцсетях, не велась.