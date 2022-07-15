15 июля 2022

На тюменской трассе машина улетела в реку в результате ДТП. Видео

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Знак аварийной остановки. Курган, знак аварийной остановки
ДТП произошло на трассе Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск Фото:

На трассе Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск произошло ДТП. В результате аварии одна из машин улетела в реку. Об этом сообщили очевидцы в группе «Tyumen Times» в социальной сети «ВКонтакте».

«Жесткое ДТП на трассе Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск в районе Ярково (в сторону Тюмени). Известно, что вторая машина съехала в реку», — говорится в сообщении. Информация о пострадавших и погибших отсутствует.

Комментарий от пресс-службы региональной Госавтоинспекции на момент публикации материала получить не удалось. На звонок корреспондента URA.RU никто не ответил.

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На трассе Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск произошло ДТП. В результате аварии одна из машин улетела в реку. Об этом сообщили очевидцы в группе «Tyumen Times» в социальной сети «ВКонтакте». «Жесткое ДТП на трассе Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск в районе Ярково (в сторону Тюмени). Известно, что вторая машина съехала в реку», — говорится в сообщении. Информация о пострадавших и погибших отсутствует. Комментарий от пресс-службы региональной Госавтоинспекции на момент публикации материала получить не удалось. На звонок корреспондента URA.RU никто не ответил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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