ДТП произошло на трассе Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

На трассе Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск произошло ДТП. В результате аварии одна из машин улетела в реку. Об этом сообщили очевидцы в группе «Tyumen Times» в социальной сети «ВКонтакте».

«Жесткое ДТП на трассе Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск в районе Ярково (в сторону Тюмени). Известно, что вторая машина съехала в реку», — говорится в сообщении. Информация о пострадавших и погибших отсутствует.

Комментарий от пресс-службы региональной Госавтоинспекции на момент публикации материала получить не удалось. На звонок корреспондента URA.RU никто не ответил.