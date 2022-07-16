Диетолог Кривцова назвала диету из-за которой можно набрать вес

17 июля 2022 в 05:02 Размер текста - 17 +

Полезно устраивать разгрузочные дни, сказала Екатерина Кривцова Фото: Анна Майорова © URA.RU Лишние килограммы можно легко набрать во время поста. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила врач-терапевт, диетолог-нутрициолог, эндокринолог медицинского центра «МирА», профессор, кандидат медицинских наук Екатерина Кривцова. «Диета, а точнее православный пост на углеводах — это всегда иллюзия, что человек снижает вес. Все будет зависеть тот того, какие продукты он для себя выберет. Зачастую на посту можно набрать вес именно за счет углеводных продуктов со снижением количества белка и даже жировой основы. Такая важная православная вещь, как пост, очень часто может явиться проблемой для людей толерантных к глюкозе, сахарному диабету второго типа и ожирению», — сказала Екатерина Кривцова. Также к лишнему весу может привести резкое снижение калорий, отметила диетолог. «Все диеты, которые вызывают у человека резкий стресс, могут иметь обратный эффект. После такого питания есть абсолютный шанс, что человек наберет его через очень короткий промежуток времени и намного больше. Также стрессовыми считаются монодиеты с резким ограничением калоража. Когда с условных двух тысяч калорий в день переходишь на 500. Но если человек придерживается такого рациона в качестве разгрузочного дня, то это пойдет только на пользу», — объяснила эндокринолог. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Лишние килограммы можно легко набрать во время поста. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила врач-терапевт, диетолог-нутрициолог, эндокринолог медицинского центра «МирА», профессор, кандидат медицинских наук Екатерина Кривцова. «Диета, а точнее православный пост на углеводах — это всегда иллюзия, что человек снижает вес. Все будет зависеть тот того, какие продукты он для себя выберет. Зачастую на посту можно набрать вес именно за счет углеводных продуктов со снижением количества белка и даже жировой основы. Такая важная православная вещь, как пост, очень часто может явиться проблемой для людей толерантных к глюкозе, сахарному диабету второго типа и ожирению», — сказала Екатерина Кривцова. Также к лишнему весу может привести резкое снижение калорий, отметила диетолог. «Все диеты, которые вызывают у человека резкий стресс, могут иметь обратный эффект. После такого питания есть абсолютный шанс, что человек наберет его через очень короткий промежуток времени и намного больше. Также стрессовыми считаются монодиеты с резким ограничением калоража. Когда с условных двух тысяч калорий в день переходишь на 500. Но если человек придерживается такого рациона в качестве разгрузочного дня, то это пойдет только на пользу», — объяснила эндокринолог.