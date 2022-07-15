ФК «Урал» проиграл на выезде ЦСКА

16 июля 2022 в 19:27 Размер текста - 17 +

Футболисты «Урала» провели первый матч чемпионата Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Футбольный клуб «Урал» из Екатеринбурга проиграл московскому ЦСКА в стартовом поединке нового сезона. Встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу москвичей. Матч прошел в Москве. ЦСКА с первых минут стали активно атаковать уральцев и уже на второй минуте заработали право на первый угловой. Но забить хозяевам удалось только на 45-й минуте, счет открыл Иван Обляков. Во втором тайме футболисты «Урала» несколько раз пробивались к воротам ЦСКА, но попытки забить оказались безуспешными. Второй гол снова забил игрок ЦСКА — Хорхе Карраскаль с пенальти отправил мяч в ворота «Урала». Следующую игру екатеринбургские футболисты проведут 23 июля с дебютантом лиги — «Оренбургом». Ранее URA.RU сообщало, что «Урал» перед стартом Российской премьер-лиги представил новую форму, созданную итальянскими дизайнерами и выпущенную компанией Nike. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Футбольный клуб «Урал» из Екатеринбурга проиграл московскому ЦСКА в стартовом поединке нового сезона. Встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу москвичей. Матч прошел в Москве. ЦСКА с первых минут стали активно атаковать уральцев и уже на второй минуте заработали право на первый угловой. Но забить хозяевам удалось только на 45-й минуте, счет открыл Иван Обляков. Во втором тайме футболисты «Урала» несколько раз пробивались к воротам ЦСКА, но попытки забить оказались безуспешными. Второй гол снова забил игрок ЦСКА — Хорхе Карраскаль с пенальти отправил мяч в ворота «Урала». Следующую игру екатеринбургские футболисты проведут 23 июля с дебютантом лиги — «Оренбургом». Ранее URA.RU сообщало, что «Урал» перед стартом Российской премьер-лиги представил новую форму, созданную итальянскими дизайнерами и выпущенную компанией Nike.