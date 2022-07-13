Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» перед стартом Российской премьер-лиги представил новую форму спортсменов, созданную итальянскими дизайнерами и выпущенную компанией Nike. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе клуба.
«Разработкой формы занимались итальянские дизайнеры, которые взяли за основу исторические клубные цвета: оранжевый, черный и зеленый. Производителем экипировки осталась компания Nike. Несмотря на все сложности, клуб нашел возможность продолжить играть в форме того же бренда», — сообщили в ФК «Урал».
В распоряжении игроков появилось 2 новых комплекта формы: домашний зелено-оранжевый и белый выездной. В клубе отметили, что футболисты остались в восторге от новой домашней зелено-оранжевой формы, рисунок на которой напоминает всполохи пламени.
Съемки презентации новой формы проходили на Березовских песках, Каменных палатках и на Екатеринбург-Арене. Ранее URA.RU сообщало, что технический спонсор футбольного клуба Nike прекратил сотрудничество с «Уралом». Также агентство рассказывало, что бренд спортивной одежды Nike окончательно уйдет из России в июле. Основная причина — проблема с логистикой, товар не доходит до РФ через Европу.
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