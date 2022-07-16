Советник Зеленского признал, что Россия достигла своей цели

16 июля 2022 в 19:34 Размер текста - 17 +

Россия оказывает успешное давление на Евросоюз, считает Александр Роднянский Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Транспортная блокада Калининграда Россия достигла своей цели по снятию транспортной блокады Калининграда. Такое мнение высказал советник украинского президента по экономическим вопросам Александр Роднянский в интервью газете Die Welt (сайт СМИ заблокирован в РФ). «Ситуация с транзитом в Калининграде товаров, попавших под европейские санкции, показывает, что санкционный фронт рушится. Здесь очевидно, Россия достигла своей цели, продолжая давление на ЕС. Также настаивая на возвращении газовой турбины, Германия делает прямо противоположное относительно того, чего хочет добиться Украина, а именно: большего санкционного давления и меньшей зависимости от России», — сказал Роднянский. Ранее Литва объявила о прекращении транзита санкционных товаров в Калининград. Однако под давлением Еврокомиссии Литва согласилась снять транспортную блокаду. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что в течение ближайших дней в регион могут пойти первые поезда через Литву, пишет RT. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Россия достигла своей цели по снятию транспортной блокады Калининграда. Такое мнение высказал советник украинского президента по экономическим вопросам Александр Роднянский в интервью газете Die Welt (сайт СМИ заблокирован в РФ). «Ситуация с транзитом в Калининграде товаров, попавших под европейские санкции, показывает, что санкционный фронт рушится. Здесь очевидно, Россия достигла своей цели, продолжая давление на ЕС. Также настаивая на возвращении газовой турбины, Германия делает прямо противоположное относительно того, чего хочет добиться Украина, а именно: большего санкционного давления и меньшей зависимости от России», — сказал Роднянский. Ранее Литва объявила о прекращении транзита санкционных товаров в Калининград. Однако под давлением Еврокомиссии Литва согласилась снять транспортную блокаду. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что в течение ближайших дней в регион могут пойти первые поезда через Литву, пишет RT.