Диетолог Соломатина раскрыла, чем опасны обезжиренные продукты

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Кафетерий GAVI. Екатеринбург, молоко
Человеку нельзя отказываться от жира, подчеркнула Елена Соломатина Фото:

Человек, который отдает предпочтение обезжиренным продуктам, рискует съесть гораздо больше. При этом пищевые добавки и усилители вкуса нанесут организму больше вреда, чем жир, сбивая обменные процессы. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала врач-диетолог, сотрудник Центра эстетической косметологии Елена Соломатина.

«Идет обманка. Потребитель думает, что если продукт обезжиренный, то он диетический. Человек с легкой душой может съесть даже больше, чем с обычной жирностью. Но по сути, он никакой не диетический, а абсолютно такой же. Обезжиренный продукт может принести даже больше вреда», — сказала Елена Соломатина.

Диетолог отметила, что производители с помощью добавок пытаются сделать свой продукт без жира вкуснее и привлекательнее. «Если это молочный продукт или майонез, то кладут сахар и искусственные стимуляторы. Они обманывают мозг, что это качественный продукт, но сам организм не получает ничего полезного. Лучше бы он жир получил. Он бы, по крайней мере, пошел на строительство и энергию. А так он получит консерванты, которые вообще никуда не пойдут. Они будут только сбивать обменные процессы», — сообщила врач.

Собеседница агентства подчеркнула, что отказываться от жира полностью нельзя. «Кальций из обезжиренных продуктов практически не усваивается. У нас есть жирорастворимые витамины. Лишать себя жира нельзя, потому что он входит в состав клеточных мембран миелиновой оболочки нервов. Из него синтезируются стероидные и половые гормоны. Мозгу нужен жир, без него не происходит деление клеток», — добавила специалист.

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Человек, который отдает предпочтение обезжиренным продуктам, рискует съесть гораздо больше. При этом пищевые добавки и усилители вкуса нанесут организму больше вреда, чем жир, сбивая обменные процессы. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала врач-диетолог, сотрудник Центра эстетической косметологии Елена Соломатина. «Идет обманка. Потребитель думает, что если продукт обезжиренный, то он диетический. Человек с легкой душой может съесть даже больше, чем с обычной жирностью. Но по сути, он никакой не диетический, а абсолютно такой же. Обезжиренный продукт может принести даже больше вреда», — сказала Елена Соломатина. Диетолог отметила, что производители с помощью добавок пытаются сделать свой продукт без жира вкуснее и привлекательнее. «Если это молочный продукт или майонез, то кладут сахар и искусственные стимуляторы. Они обманывают мозг, что это качественный продукт, но сам организм не получает ничего полезного. Лучше бы он жир получил. Он бы, по крайней мере, пошел на строительство и энергию. А так он получит консерванты, которые вообще никуда не пойдут. Они будут только сбивать обменные процессы», — сообщила врач. Собеседница агентства подчеркнула, что отказываться от жира полностью нельзя. «Кальций из обезжиренных продуктов практически не усваивается. У нас есть жирорастворимые витамины. Лишать себя жира нельзя, потому что он входит в состав клеточных мембран миелиновой оболочки нервов. Из него синтезируются стероидные и половые гормоны. Мозгу нужен жир, без него не происходит деление клеток», — добавила специалист.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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