Диетолог Соломатина раскрыла, чем опасны обезжиренные продукты

16 июля 2022 в 21:39 Размер текста - 17 +

Человеку нельзя отказываться от жира, подчеркнула Елена Соломатина Фото: Размик Закарян © URA.RU Человек, который отдает предпочтение обезжиренным продуктам, рискует съесть гораздо больше. При этом пищевые добавки и усилители вкуса нанесут организму больше вреда, чем жир, сбивая обменные процессы. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала врач-диетолог, сотрудник Центра эстетической косметологии Елена Соломатина. «Идет обманка. Потребитель думает, что если продукт обезжиренный, то он диетический. Человек с легкой душой может съесть даже больше, чем с обычной жирностью. Но по сути, он никакой не диетический, а абсолютно такой же. Обезжиренный продукт может принести даже больше вреда», — сказала Елена Соломатина. Диетолог отметила, что производители с помощью добавок пытаются сделать свой продукт без жира вкуснее и привлекательнее. «Если это молочный продукт или майонез, то кладут сахар и искусственные стимуляторы. Они обманывают мозг, что это качественный продукт, но сам организм не получает ничего полезного. Лучше бы он жир получил. Он бы, по крайней мере, пошел на строительство и энергию. А так он получит консерванты, которые вообще никуда не пойдут. Они будут только сбивать обменные процессы», — сообщила врач. Собеседница агентства подчеркнула, что отказываться от жира полностью нельзя. «Кальций из обезжиренных продуктов практически не усваивается. У нас есть жирорастворимые витамины. Лишать себя жира нельзя, потому что он входит в состав клеточных мембран миелиновой оболочки нервов. Из него синтезируются стероидные и половые гормоны. Мозгу нужен жир, без него не происходит деление клеток», — добавила специалист. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Человек, который отдает предпочтение обезжиренным продуктам, рискует съесть гораздо больше. При этом пищевые добавки и усилители вкуса нанесут организму больше вреда, чем жир, сбивая обменные процессы. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала врач-диетолог, сотрудник Центра эстетической косметологии Елена Соломатина. «Идет обманка. Потребитель думает, что если продукт обезжиренный, то он диетический. Человек с легкой душой может съесть даже больше, чем с обычной жирностью. Но по сути, он никакой не диетический, а абсолютно такой же. Обезжиренный продукт может принести даже больше вреда», — сказала Елена Соломатина. Диетолог отметила, что производители с помощью добавок пытаются сделать свой продукт без жира вкуснее и привлекательнее. «Если это молочный продукт или майонез, то кладут сахар и искусственные стимуляторы. Они обманывают мозг, что это качественный продукт, но сам организм не получает ничего полезного. Лучше бы он жир получил. Он бы, по крайней мере, пошел на строительство и энергию. А так он получит консерванты, которые вообще никуда не пойдут. Они будут только сбивать обменные процессы», — сообщила врач. Собеседница агентства подчеркнула, что отказываться от жира полностью нельзя. «Кальций из обезжиренных продуктов практически не усваивается. У нас есть жирорастворимые витамины. Лишать себя жира нельзя, потому что он входит в состав клеточных мембран миелиновой оболочки нервов. Из него синтезируются стероидные и половые гормоны. Мозгу нужен жир, без него не происходит деление клеток», — добавила специалист.