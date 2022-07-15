Мужчина упал с электросамоката и попал под машину
Смертельное ДТП с участием водителя электросамоката произошло на улице Донбасской в Екатеринбурге. Он упал на проезжую часть и попал под колеса «Газели», сообщили URA.RU в городском управлении ГИБДД.
«По предварительной информации, водитель „Газели“ двигался по улице Донбасской со стороны Автомагистральной в сторону Машиностроителей. Допустил наезд на пешехода, который неожиданно упал на проезжую часть с электросамоката. В результате ДТП мужчина от полученных травм скончался», — рассказывают в ведомстве.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Они выясняют обстоятельства аварии.
Мужчина попал под колеса «Газели»
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