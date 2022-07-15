15 июля 2022

В Екатеринбурге «Газель» насмерть задавила мужчину на самокате. Видео, фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина упал с электросамоката и попал под машину Фото:

Смертельное ДТП с участием водителя электросамоката произошло на улице Донбасской в Екатеринбурге. Он упал на проезжую часть и попал под колеса «Газели», сообщили URA.RU в городском управлении ГИБДД.

«По предварительной информации, водитель „Газели“ двигался по улице Донбасской со стороны Автомагистральной в сторону Машиностроителей. Допустил наезд на пешехода, который неожиданно упал на проезжую часть с электросамоката. В результате ДТП мужчина от полученных травм скончался», — рассказывают в ведомстве.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Они выясняют обстоятельства аварии.

Мужчина попал под колеса «Газели»
Фото:

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Смертельное ДТП с участием водителя электросамоката произошло на улице Донбасской в Екатеринбурге. Он упал на проезжую часть и попал под колеса «Газели», сообщили URA.RU в городском управлении ГИБДД. «По предварительной информации, водитель „Газели“ двигался по улице Донбасской со стороны Автомагистральной в сторону Машиностроителей. Допустил наезд на пешехода, который неожиданно упал на проезжую часть с электросамоката. В результате ДТП мужчина от полученных травм скончался», — рассказывают в ведомстве. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Они выясняют обстоятельства аварии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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