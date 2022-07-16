Newsweek: Байдену грозит импичмент

16 июля 2022 в 20:16 Размер текста - 17 +

В случае победы на выборах, республиканцы будут голосовать за импичмент Байдена Фото: Официальный сайт президента Украины Поражение демократической партии на ближайших выборах грозит импичментом для президента США Джо Байдена. Об это пишет американская газета Newsweek. «Демократы могут понести серьезные потери на решающих промежуточных выборах в этом году, поскольку республиканцы стремятся вернуть себе Палату представителей и Сенат в ноябре. Если партия президента Джо Байдена потеряет контроль над обеими палатами, ему может грозить импичмент после того, как несколько республиканцев заявили, что большинство Республиканской партии будет голосовать за это», — пишет Newsweek. Ранее обозреватель The Spectator Фредди Грэй заявлял, что республиканцы стремятся к импичменту Байдена из-за ухудшающейся экономической ситуации в стране. В Конгрессе США уже пытались отстранить Байдена от власти из-за «превышения полномочий», пишет «Национальная служба новостей». Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Поражение демократической партии на ближайших выборах грозит импичментом для президента США Джо Байдена. Об это пишет американская газета Newsweek. «Демократы могут понести серьезные потери на решающих промежуточных выборах в этом году, поскольку республиканцы стремятся вернуть себе Палату представителей и Сенат в ноябре. Если партия президента Джо Байдена потеряет контроль над обеими палатами, ему может грозить импичмент после того, как несколько республиканцев заявили, что большинство Республиканской партии будет голосовать за это», — пишет Newsweek. Ранее обозреватель The Spectator Фредди Грэй заявлял, что республиканцы стремятся к импичменту Байдена из-за ухудшающейся экономической ситуации в стране. В Конгрессе США уже пытались отстранить Байдена от власти из-за «превышения полномочий», пишет «Национальная служба новостей».