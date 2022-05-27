27 мая 2022

В США раскрыли сценарий отстранения Байдена от власти

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины. Москва, байден джо, украинские военные
Республиканская партия США может запустить процедуру импичмента Байдену Фото:

Республиканцы в скором времени могут объявить президенту США Джо Байдену импичмент. Таким мнением поделился обозреватель The Spectator Фредди Грэй. По его словам, этот сценарий возможен из-за ухудшающейся экономической ситуации в США и стремительно падающих рейтингов одобрения Байдена.

«Республиканская партия увидела, что их оппоненты — демократы — использовали импичмент как дубинку для отстранения Трампа от власти. И сейчас они хотят отомстить», — пишет обозреватель. Республиканцам предсказывают победу на выборах в палату представителей в ноябре 2022 года из-за высокой инфляции, рекордных цен на газ и провальных решений президента. В этом случае у противников Байдена появится возможность запустить процедуру импичмента.

По информации Грэя, «70% республиканских избирателей говорят, что Палата представителей должна объявить импичмент Джо Байдену». Таким образом, обозреватель пришел к выводу, что американская политическая система «разрушается».

В конце мая уровень доверия американцев к Байдену на фоне роста инфляции в стране опустился до рекордных 36%. За последнее время рейтинг президента США упал ниже, чем у его предшественника Дональда Трампа — до 41%. Американский политический обозреватель канала Fox News Такер Карлсон назвал Байдена «беспрецедентной катастрофой».Жители США публично заявляли о провале политики своего президента из-за рекордно высоких цен на топливо, роста инфляции и отсутствия продуктов. Байдену также предрекали поражение на Украине из-за отсутствия у него четких задач.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам
Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU
Подписаться
Республиканцы в скором времени могут объявить президенту США Джо Байдену импичмент. Таким мнением поделился обозреватель The Spectator Фредди Грэй. По его словам, этот сценарий возможен из-за ухудшающейся экономической ситуации в США и стремительно падающих рейтингов одобрения Байдена. «Республиканская партия увидела, что их оппоненты — демократы — использовали импичмент как дубинку для отстранения Трампа от власти. И сейчас они хотят отомстить», — пишет обозреватель. Республиканцам предсказывают победу на выборах в палату представителей в ноябре 2022 года из-за высокой инфляции, рекордных цен на газ и провальных решений президента. В этом случае у противников Байдена появится возможность запустить процедуру импичмента. По информации Грэя, «70% республиканских избирателей говорят, что Палата представителей должна объявить импичмент Джо Байдену». Таким образом, обозреватель пришел к выводу, что американская политическая система «разрушается». В конце мая уровень доверия американцев к Байдену на фоне роста инфляции в стране опустился до рекордных 36%. За последнее время рейтинг президента США упал ниже, чем у его предшественника Дональда Трампа — до 41%. Американский политический обозреватель канала Fox News Такер Карлсон назвал Байдена «беспрецедентной катастрофой».Жители США публично заявляли о провале политики своего президента из-за рекордно высоких цен на топливо, роста инфляции и отсутствия продуктов. Байдену также предрекали поражение на Украине из-за отсутствия у него четких задач.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...