В США раскрыли сценарий отстранения Байдена от власти

28 мая 2022 в 01:09 Размер текста - 17 +

Республиканская партия США может запустить процедуру импичмента Байдену Фото: Официальный сайт президента Украины Республиканцы в скором времени могут объявить президенту США Джо Байдену импичмент. Таким мнением поделился обозреватель The Spectator Фредди Грэй. По его словам, этот сценарий возможен из-за ухудшающейся экономической ситуации в США и стремительно падающих рейтингов одобрения Байдена. «Республиканская партия увидела, что их оппоненты — демократы — использовали импичмент как дубинку для отстранения Трампа от власти. И сейчас они хотят отомстить», — пишет обозреватель. Республиканцам предсказывают победу на выборах в палату представителей в ноябре 2022 года из-за высокой инфляции, рекордных цен на газ и провальных решений президента. В этом случае у противников Байдена появится возможность запустить процедуру импичмента. По информации Грэя, «70% республиканских избирателей говорят, что Палата представителей должна объявить импичмент Джо Байдену». Таким образом, обозреватель пришел к выводу, что американская политическая система «разрушается». В конце мая уровень доверия американцев к Байдену на фоне роста инфляции в стране опустился до рекордных 36%. За последнее время рейтинг президента США упал ниже, чем у его предшественника Дональда Трампа — до 41%. Американский политический обозреватель канала Fox News Такер Карлсон назвал Байдена «беспрецедентной катастрофой».Жители США публично заявляли о провале политики своего президента из-за рекордно высоких цен на топливо, роста инфляции и отсутствия продуктов. Байдену также предрекали поражение на Украине из-за отсутствия у него четких задач. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Республиканцы в скором времени могут объявить президенту США Джо Байдену импичмент. Таким мнением поделился обозреватель The Spectator Фредди Грэй. По его словам, этот сценарий возможен из-за ухудшающейся экономической ситуации в США и стремительно падающих рейтингов одобрения Байдена. «Республиканская партия увидела, что их оппоненты — демократы — использовали импичмент как дубинку для отстранения Трампа от власти. И сейчас они хотят отомстить», — пишет обозреватель. Республиканцам предсказывают победу на выборах в палату представителей в ноябре 2022 года из-за высокой инфляции, рекордных цен на газ и провальных решений президента. В этом случае у противников Байдена появится возможность запустить процедуру импичмента. По информации Грэя, «70% республиканских избирателей говорят, что Палата представителей должна объявить импичмент Джо Байдену». Таким образом, обозреватель пришел к выводу, что американская политическая система «разрушается». В конце мая уровень доверия американцев к Байдену на фоне роста инфляции в стране опустился до рекордных 36%. За последнее время рейтинг президента США упал ниже, чем у его предшественника Дональда Трампа — до 41%. Американский политический обозреватель канала Fox News Такер Карлсон назвал Байдена «беспрецедентной катастрофой».Жители США публично заявляли о провале политики своего президента из-за рекордно высоких цен на топливо, роста инфляции и отсутствия продуктов. Байдену также предрекали поражение на Украине из-за отсутствия у него четких задач.