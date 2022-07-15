В ХМАО ревизоры выявили нарушения в предоставлении субсидий

16 июля 2022 в 20:25 Размер текста - 17 +

Предписания выданы руководителям фонда и департамента Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Счетная палата Ханты-Мансийского автономного округа в результате проверки Фонда научно-технологического развития ХМАО — Югры и департамента образования и науки выявила нарушения. Отчет опубликован на сайте ревизионного органа. «Установлены отдельные нарушения и недостатки, в том числе: нарушения департаментом требований нормативных правовых актов автономного округа при заключении соглашений о предоставлении Фонду субсидий из бюджета автономного округа в рамках реализации Государственной программы № 338-п. Нарушения Фондом условий соглашений о предоставлении субсидий из бюджета автономного округа в рамках реализации Государственной программы № 338-п», — сообщается в документе. Специалисты счетной палаты также обнаружили недостатки и нарушения в формировании окружных программ «Развитие образования». Аудиторы проверяли деятельность за 2020—2022 годы. По результатам проверки руководителям предписано устранить нарушения. Фонд возглавляет Илья Кандаков, департамент — Алексей Дренин. Ранее URA.RU писало, что контрольно-счетная палата Сургутского района ХМАО выявила нецелевые и неэффективные траты бюджета в мэрии Лянтора на сумму около семи миллионов рублей. Об этом надзорное ведомство уведомило главу города Сергея Махиню. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Счетная палата Ханты-Мансийского автономного округа в результате проверки Фонда научно-технологического развития ХМАО — Югры и департамента образования и науки выявила нарушения. Отчет опубликован на сайте ревизионного органа. «Установлены отдельные нарушения и недостатки, в том числе: нарушения департаментом требований нормативных правовых актов автономного округа при заключении соглашений о предоставлении Фонду субсидий из бюджета автономного округа в рамках реализации Государственной программы № 338-п. Нарушения Фондом условий соглашений о предоставлении субсидий из бюджета автономного округа в рамках реализации Государственной программы № 338-п», — сообщается в документе. Специалисты счетной палаты также обнаружили недостатки и нарушения в формировании окружных программ «Развитие образования». Аудиторы проверяли деятельность за 2020—2022 годы. По результатам проверки руководителям предписано устранить нарушения. Фонд возглавляет Илья Кандаков, департамент — Алексей Дренин. Ранее URA.RU писало, что контрольно-счетная палата Сургутского района ХМАО выявила нецелевые и неэффективные траты бюджета в мэрии Лянтора на сумму около семи миллионов рублей. Об этом надзорное ведомство уведомило главу города Сергея Махиню.