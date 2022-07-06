06 июля 2022

У мэра из ХМАО вскрыли нецелевые траты бюджетных денег

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание. Курган, депутат, совещание, чиновник, заседание, руки, мужские руки
Глава Лянтора Сергей Махиня вернул в бюджет Сургутского района деньги, которые были потрачены нецелевым образом Фото:

Контрольно-счетная палата Сургутского района ХМАО выявила нецелевые и неэффективные траты бюджета в мэрии Лянтора на сумму около семи миллионов рублей. Об этом надзорное ведомство уведомило главу города Сергея Махиню. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к районной мэрии.

«КСП Сургутского района проверяла финансовую отчетность администрации Лянтора за 2020 и 2021 год. В ходе проверки было выявлено нецелевое расходование бюджетных средств при ремонте котельной на сумму около 500 тысяч рублей. Траты на сумму свыше шести миллионов рублей признаны неэффективными. Там речь идет о расходах на ремонт дорог и еще по ряду позиций», — сообщил источник.

Источник URA.RU в мэрии Лянтора подтвердил факт проведения проверки КСП Сургутского района. «Городская администрация уже вернула в бюджет Сургутского района полмиллиона рублей, которые были признаны нецелевыми расходами. А вот претензии контрольно-счетной палаты по неэффективным тратам мы собираемся оспаривать», — сообщил инсайдер. В контрольно-счетную палату Сургутского района был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Глава Лянтора не ответил на телефонный звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что в мэрии Лянтора сотрудники Следственного комитета изымали документы в связи с возбужденным уголовным делом по фактам махинаций с земельными участками. Фигуранты этого коррупционного скандала пока устанавливаются.

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Контрольно-счетная палата Сургутского района ХМАО выявила нецелевые и неэффективные траты бюджета в мэрии Лянтора на сумму около семи миллионов рублей. Об этом надзорное ведомство уведомило главу города Сергея Махиню. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к районной мэрии. «КСП Сургутского района проверяла финансовую отчетность администрации Лянтора за 2020 и 2021 год. В ходе проверки было выявлено нецелевое расходование бюджетных средств при ремонте котельной на сумму около 500 тысяч рублей. Траты на сумму свыше шести миллионов рублей признаны неэффективными. Там речь идет о расходах на ремонт дорог и еще по ряду позиций», — сообщил источник. Источник URA.RU в мэрии Лянтора подтвердил факт проведения проверки КСП Сургутского района. «Городская администрация уже вернула в бюджет Сургутского района полмиллиона рублей, которые были признаны нецелевыми расходами. А вот претензии контрольно-счетной палаты по неэффективным тратам мы собираемся оспаривать», — сообщил инсайдер. В контрольно-счетную палату Сургутского района был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Глава Лянтора не ответил на телефонный звонок журналиста агентства. Ранее URA.RU сообщало, что в мэрии Лянтора сотрудники Следственного комитета изымали документы в связи с возбужденным уголовным делом по фактам махинаций с земельными участками. Фигуранты этого коррупционного скандала пока устанавливаются.
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