16 июля 2022
15 июля 2022

В Пермском гипермаркете освободили площади десятки отделов

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В ТРК «Семья» закрылись 24 отдела Фото:

В ТРК «Семья» подсчитали количество закрытых после начала спецоперации отделов. На сегодня их 24. Отчет предоставило руководство торгово-развлекательного комплекса.

«В частности, закрылись отделы Rendaz-vous, Nike, Calvin Klein, Pandora, Strellson, Zara Home, Napapijri, Gant, Decathlon, центр доставки Ikea, Paole conte, Woman secret. Временно закрытые отделы: Zara, Stradivarius, Bershka, Oysho, Puma, Massimo Dutti, Sephora, Pull&bear, Re:Store, Samsung. Дата открытия временно закрытых отделов пока неизвестна», — рассказали в ТРК «Семья».

Ранее URA.RU сообщало, что в конце июля закроется единственный официальный магазин популярной американской компании «Amway», находящийся рядом с ТРК «Семья», а также о том, что в Перми больше не откроется магазин косметики Sephora, принадлежащий концерну LVMH. Сеть продает свой бизнес в России локальному директору.

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В ТРК «Семья» подсчитали количество закрытых после начала спецоперации отделов. На сегодня их 24. Отчет предоставило руководство торгово-развлекательного комплекса. «В частности, закрылись отделы Rendaz-vous, Nike, Calvin Klein, Pandora, Strellson, Zara Home, Napapijri, Gant, Decathlon, центр доставки Ikea, Paole conte, Woman secret. Временно закрытые отделы: Zara, Stradivarius, Bershka, Oysho, Puma, Massimo Dutti, Sephora, Pull&bear, Re:Store, Samsung. Дата открытия временно закрытых отделов пока неизвестна», — рассказали в ТРК «Семья». Ранее URA.RU сообщало, что в конце июля закроется единственный официальный магазин популярной американской компании «Amway», находящийся рядом с ТРК «Семья», а также о том, что в Перми больше не откроется магазин косметики Sephora, принадлежащий концерну LVMH. Сеть продает свой бизнес в России локальному директору.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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