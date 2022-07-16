В Пермском гипермаркете освободили площади десятки отделов

17 июля 2022 в 00:57 Размер текста - 17 +

В ТРК «Семья» закрылись 24 отдела Фото: Сергей Русанов © URA.RU В ТРК «Семья» подсчитали количество закрытых после начала спецоперации отделов. На сегодня их 24. Отчет предоставило руководство торгово-развлекательного комплекса. «В частности, закрылись отделы Rendaz-vous, Nike, Calvin Klein, Pandora, Strellson, Zara Home, Napapijri, Gant, Decathlon, центр доставки Ikea, Paole conte, Woman secret. Временно закрытые отделы: Zara, Stradivarius, Bershka, Oysho, Puma, Massimo Dutti, Sephora, Pull&bear, Re:Store, Samsung. Дата открытия временно закрытых отделов пока неизвестна», — рассказали в ТРК «Семья». Ранее URA.RU сообщало, что в конце июля закроется единственный официальный магазин популярной американской компании «Amway», находящийся рядом с ТРК «Семья», а также о том, что в Перми больше не откроется магазин косметики Sephora, принадлежащий концерну LVMH. Сеть продает свой бизнес в России локальному директору. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

В ТРК «Семья» подсчитали количество закрытых после начала спецоперации отделов. На сегодня их 24. Отчет предоставило руководство торгово-развлекательного комплекса. «В частности, закрылись отделы Rendaz-vous, Nike, Calvin Klein, Pandora, Strellson, Zara Home, Napapijri, Gant, Decathlon, центр доставки Ikea, Paole conte, Woman secret. Временно закрытые отделы: Zara, Stradivarius, Bershka, Oysho, Puma, Massimo Dutti, Sephora, Pull&bear, Re:Store, Samsung. Дата открытия временно закрытых отделов пока неизвестна», — рассказали в ТРК «Семья». Ранее URA.RU сообщало, что в конце июля закроется единственный официальный магазин популярной американской компании «Amway», находящийся рядом с ТРК «Семья», а также о том, что в Перми больше не откроется магазин косметики Sephora, принадлежащий концерну LVMH. Сеть продает свой бизнес в России локальному директору.