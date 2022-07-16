Психически больного челябинца задержали за домогательства к детям

Уголовное дело возбудил следственный комитет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жителя Миасса (Челябинская область) задержали за совершение развратных действий в отношении двух девочек, гулявших на улице. Он страдает заболеванием психики и помещен в спецучреждение, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Ранее судимый 53-летний мужчина играл в карты во дворе одного из домов на проспекте Октября. В игру он пытался завлечь двух девочек школьного возраста, гулявших во дворе, а когда они подошли ближе, стал к ним домогаться. Девочки убежали и рассказали родителям», — рассказал источник.

Мужчину оперативно задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 135 УК РФ («Развратные действия в отношении лица от двенадцати до четырнадцати лет»). Поскольку он является инвалидом в связи с хроническим заболеванием, его поместили в специализированное медучреждение. Причастность к преступлению он не отрицает. Девочкам по 13 лет. В пресс-службе СУ СКР области информацию не комментируют.