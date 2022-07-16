16 июля 2022
15 июля 2022

Психически больного челябинца задержали за домогательства к детям

© Служба новостей «URA.RU»
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Тактико-специальное учение «Атом-2019» по пресечению террористического акта на территории Снежинского и Озерского городских округов. Поселок Новогорный. Челябинская область , следственный комитет
Уголовное дело возбудил следственный комитет Фото:

Жителя Миасса (Челябинская область) задержали за совершение развратных действий в отношении двух девочек, гулявших на улице. Он страдает заболеванием психики и помещен в спецучреждение, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Ранее судимый 53-летний мужчина играл в карты во дворе одного из домов на проспекте Октября. В игру он пытался завлечь двух девочек школьного возраста, гулявших во дворе, а когда они подошли ближе, стал к ним домогаться. Девочки убежали и рассказали родителям», — рассказал источник.

Мужчину оперативно задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 135 УК РФ («Развратные действия в отношении лица от двенадцати до четырнадцати лет»). Поскольку он является инвалидом в связи с хроническим заболеванием, его поместили в специализированное медучреждение. Причастность к преступлению он не отрицает. Девочкам по 13 лет. В пресс-службе СУ СКР области информацию не комментируют.

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Жителя Миасса (Челябинская область) задержали за совершение развратных действий в отношении двух девочек, гулявших на улице. Он страдает заболеванием психики и помещен в спецучреждение, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. «Ранее судимый 53-летний мужчина играл в карты во дворе одного из домов на проспекте Октября. В игру он пытался завлечь двух девочек школьного возраста, гулявших во дворе, а когда они подошли ближе, стал к ним домогаться. Девочки убежали и рассказали родителям», — рассказал источник. Мужчину оперативно задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 135 УК РФ («Развратные действия в отношении лица от двенадцати до четырнадцати лет»). Поскольку он является инвалидом в связи с хроническим заболеванием, его поместили в специализированное медучреждение. Причастность к преступлению он не отрицает. Девочкам по 13 лет. В пресс-службе СУ СКР области информацию не комментируют.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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