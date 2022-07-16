Сотрудница курганского Пенсионного фонда утонула во время отдыха

На водоеме погибла сотрудница курганского ПФР Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На курганском водоеме вечером 14 июля утонула женщина, работавшая в курганском отделении Пенсионного фонда. На пляже «Серебряного ручья» женщина оказалась после того, как уехала отдыхать накануне пятницы, написав заявление без содержания. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией со слов сотрудников и пожелавший остаться неизвестным.

«В ночь с четверга на пятницу сотрудница ПФР, которая отдыхала с гражданским мужем на Серебряном ручье, утонула, в понедельник прощание в траурном зале», — сообщили корреспонденту URA.RU. По словам источника, женщина отправилась за город из-за внезапно выпавшего выходного. При этом якобы в руководстве сотрудников попросили написать заявления без содержания на 15 июля, и погибшая это сделала. Редакция обратилась за комментариями к представителям Пенсионного фонда.

Информацию о погибшем человеке подтвердили в областном следственном комитете. «По факту гибели женщины в результате утопления в водоеме „Серебряный ручей“, расположенном в Кетовском районе, следственными органами СУ СК России по Курганской области проводится доследственная проверка. Обстоятельства случившегося устанавливаются», — сообщили в пресс-службе.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане спасатели опубликовали список мест, запрещенных для купания. Курганцы могут без опаски купаться лишь на трех оборудованных пляжах.