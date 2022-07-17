На борту упавшего на Камчатке вертолета погибли два топ-менеджера

В МЧС сообщили, что пассажиры и пилот вертолета погибли Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В МЧС сообщили, что при крушении вертолета Robinson на Камчатке никто не выжил. На борту судна были топ-менеджеры Зоя Кайгородова и Сергей Колесняк, сообщает РЕН ТВ.

«Девушка являлась бывшим топ-менеджером „Эльдорадо“, „Simple“ и „ЦУМ“. Кроме того, совсем недавно у нее появилась собственная компания по производству гигиенических средств», — сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источники. Издание отмечает, что Сергей Колесняк был директором по развитию цифрового канала Tele2.

При крушении вертолета никто не выжил, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС. Пропавший борт нашел попутный вертолет в районе перевала Семячкова в 13 км от вулкана Узон, передает RT.

О пропаже вертолета стало известно 16 июля, им управлял биатлонист Игорь Малиновский. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что вертолет нашли сгоревшим. Также он рассказал, что группа не была зарегистрирована в качестве туристов, на борту находились три человека. По словам Солодова, погода была неблагоприятной для полетов.