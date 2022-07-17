Ан-12, упавший в Греции, перевозил 1,5 тонны оборонной продукции

17 июля 2022 в 12:16 Размер текста - 17 +

Ан-12 потерпел крушение в Греции (фото из архива) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU На борту украинского транспортного самолета Ан-12, который разбился в Греции, находилось 1,5 тонны оборонной продукции. Груз везли из Сербии в Бангладеш, заявил министр обороны Сербии Небойша Стефанович. «Самолет Ан-12 вез 11,5 тонны продукции оборонной промышленности для Бангладеш. Все восемь членов экипажа погибли», — заявил Стефанович на брифинге. Его слова приводит РИА «Новости». Ан-12 разбился около 22.45 мск 16 июля в нескольких километрах от аэропорта Кавалы. Перед трагедией пилот сообщил об отказе двигателя. Специалисты Вооруженных сил и пожарной службы Греции обнаружили на месте крушения белое вещество неизвестного происхождения, однако измерительные приборы не показали ничего опасного, отмечает RT. Из-за этого пожарных сначала не подпустили к самолету. Самолет вылетел из сербского города Ниш в 20.40 (21.40 мск) в субботу. На его борту была продукция компании «Валир». Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

На борту украинского транспортного самолета Ан-12, который разбился в Греции, находилось 1,5 тонны оборонной продукции. Груз везли из Сербии в Бангладеш, заявил министр обороны Сербии Небойша Стефанович. «Самолет Ан-12 вез 11,5 тонны продукции оборонной промышленности для Бангладеш. Все восемь членов экипажа погибли», — заявил Стефанович на брифинге. Его слова приводит РИА «Новости». Ан-12 разбился около 22.45 мск 16 июля в нескольких километрах от аэропорта Кавалы. Перед трагедией пилот сообщил об отказе двигателя. Специалисты Вооруженных сил и пожарной службы Греции обнаружили на месте крушения белое вещество неизвестного происхождения, однако измерительные приборы не показали ничего опасного, отмечает RT. Из-за этого пожарных сначала не подпустили к самолету. Самолет вылетел из сербского города Ниш в 20.40 (21.40 мск) в субботу. На его борту была продукция компании «Валир».