Ан-12, упавший в Греции, перевозил 1,5 тонны оборонной продукции

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Ан-12 потерпел крушение в Греции (фото из архива) Фото:

На борту украинского транспортного самолета Ан-12, который разбился в Греции, находилось 1,5 тонны оборонной продукции. Груз везли из Сербии в Бангладеш, заявил министр обороны Сербии Небойша Стефанович.

«Самолет Ан-12 вез 11,5 тонны продукции оборонной промышленности для Бангладеш. Все восемь членов экипажа погибли», — заявил Стефанович на брифинге. Его слова приводит РИА «Новости».

Ан-12 разбился около 22.45 мск 16 июля в нескольких километрах от аэропорта Кавалы. Перед трагедией пилот сообщил об отказе двигателя. Специалисты Вооруженных сил и пожарной службы Греции обнаружили на месте крушения белое вещество неизвестного происхождения, однако измерительные приборы не показали ничего опасного, отмечает RT. Из-за этого пожарных сначала не подпустили к самолету.

Самолет вылетел из сербского города Ниш в 20.40 (21.40 мск) в субботу. На его борту была продукция компании «Валир».

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На борту украинского транспортного самолета Ан-12, который разбился в Греции, находилось 1,5 тонны оборонной продукции. Груз везли из Сербии в Бангладеш, заявил министр обороны Сербии Небойша Стефанович. «Самолет Ан-12 вез 11,5 тонны продукции оборонной промышленности для Бангладеш. Все восемь членов экипажа погибли», — заявил Стефанович на брифинге. Его слова приводит РИА «Новости». Ан-12 разбился около 22.45 мск 16 июля в нескольких километрах от аэропорта Кавалы. Перед трагедией пилот сообщил об отказе двигателя. Специалисты Вооруженных сил и пожарной службы Греции обнаружили на месте крушения белое вещество неизвестного происхождения, однако измерительные приборы не показали ничего опасного, отмечает RT. Из-за этого пожарных сначала не подпустили к самолету. Самолет вылетел из сербского города Ниш в 20.40 (21.40 мск) в субботу. На его борту была продукция компании «Валир».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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