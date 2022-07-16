16 июля 2022

Пожарных не подпустили к упавшему украинскому самолету в Греции

© Служба новостей «URA.RU»
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Крушение гидросамолета в ХМАО Байбалак , самолет крушение
Спасателей не подпускают к месту крушения самолета из-за возможной токсической угрозы (архивное фото) Фото:

Сотрудников экстренных служб Греции не пустили к месту падения украинского транспортного самолета Ан-12 «Антонов». Штаб противопожарной службы заявляет о неизвестном уровне токсичности груза, передает телеканал Open.

Штаб противопожарной службы Греции потребовал отвести пожарных и медиков на один километр от места падения украинского самолета Ан-12, сообщает «Газета.ru». Отмечается, что груз разбившегося судна мог быть токсичным.

По словам начальника гражданской защиты округа Кавала Ставрос Кивракис заявил, что в ходе тушения пожара пострадали двое пожарных. Кроме того, на протяжении двух часов после падения на месте происшествия были слышны взрывы. Над местом крушения запустили беспилотник для оценки ситуации.

Ранее сообщалось, что на севере Греции упал грузовой самолет Ан-12 «Антонов. Греческое издание Athen News отметило, что судно могло перевозить боеприпасы.

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Сотрудников экстренных служб Греции не пустили к месту падения украинского транспортного самолета Ан-12 «Антонов». Штаб противопожарной службы заявляет о неизвестном уровне токсичности груза, передает телеканал Open. Штаб противопожарной службы Греции потребовал отвести пожарных и медиков на один километр от места падения украинского самолета Ан-12, сообщает «Газета.ru». Отмечается, что груз разбившегося судна мог быть токсичным. По словам начальника гражданской защиты округа Кавала Ставрос Кивракис заявил, что в ходе тушения пожара пострадали двое пожарных. Кроме того, на протяжении двух часов после падения на месте происшествия были слышны взрывы. Над местом крушения запустили беспилотник для оценки ситуации. Ранее сообщалось, что на севере Греции упал грузовой самолет Ан-12 «Антонов. Греческое издание Athen News отметило, что судно могло перевозить боеприпасы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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