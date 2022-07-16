Пожарных не подпустили к упавшему украинскому самолету в Греции

Спасателей не подпускают к месту крушения самолета из-за возможной токсической угрозы (архивное фото)Фото: УМВД по ХМАО-Югре
Сотрудников экстренных служб Греции не пустили к месту падения украинского транспортного самолета Ан-12 «Антонов». Штаб противопожарной службы заявляет о неизвестном уровне токсичности груза, передает телеканал Open.
Штаб противопожарной службы Греции потребовал отвести пожарных и медиков на один километр от места падения украинского самолета Ан-12, сообщает «Газета.ru». Отмечается, что груз разбившегося судна мог быть токсичным.
По словам начальника гражданской защиты округа Кавала Ставрос Кивракис заявил, что в ходе тушения пожара пострадали двое пожарных. Кроме того, на протяжении двух часов после падения на месте происшествия были слышны взрывы. Над местом крушения запустили беспилотник для оценки ситуации.
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Сотрудников экстренных служб Греции не пустили к месту падения украинского транспортного самолета Ан-12 «Антонов». Штаб противопожарной службы заявляет о неизвестном уровне токсичности груза, передает телеканал Open. Штаб противопожарной службы Греции потребовал отвести пожарных и медиков на один километр от места падения украинского самолета Ан-12, сообщает «Газета.ru». Отмечается, что груз разбившегося судна мог быть токсичным. По словам начальника гражданской защиты округа Кавала Ставрос Кивракис заявил, что в ходе тушения пожара пострадали двое пожарных. Кроме того, на протяжении двух часов после падения на месте происшествия были слышны взрывы. Над местом крушения запустили беспилотник для оценки ситуации. Ранее сообщалось, что на севере Греции упал грузовой самолет Ан-12 «Антонов. Греческое издание Athen News отметило, что судно могло перевозить боеприпасы.