Новый ФОК стал подарком ко Дню металлурга Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс «Металлург» открылся сегодня в Кыштыме (Челябинская область). На запуске спорткомплекса присутствовал губернатор Челябинской области Алексей Текслер, передает корреспондент URA.RU.

«Поздравляю всех с днем металлурга! Хочу поблагодарить каждого из вас за невероятный вклад в развитие нашей страны и региона. Профессия металлурга очень непростая, я знаю это не понаслышке», — сказал глава региона на открытии ФОКа.

Новый ФОК расположился в районе Нижнего Кыштыма. Площадь спорткомплекса составляет более 2 тысяч квадратных метров. Горожане смогут заниматься здесь волейболом, баскетболом, мини-футболом, настольным теннисом и скалолазанием. В спорткомплексе есть зал силовых тренажеров, финтесс-зал, электронный тир и сауна. ФОК рассчитан на 200 тысяч посещения в год. Занятия будут проводиться бесплатно. Комплекс стал одним из структурных подразделений Кыштымского медеэлектролитного завода (КМЭЗ), который финансировал строительство объекта. Тренеры и обслуживающий персонал вошли в штат предприятия. Сегодня состоялось техническое открытие ФОКа, первых посетителей комплекс примет в августе.

Сегодня губернатор Алексей Текслер также посетит Карабаш, где состоится празднование 200-летия города. Там он откроет новые объекты и поздравит горожан с праздником.

В ФОКе есть тренажерный зал Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Новый ФОК рассчитан на 200 тысяч посещений в год Фото: Вадим Ахметов © URA.RU