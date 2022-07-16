Правительство России создает в Перми особую экономическую зону

17 июля 2022 в 13:18 Размер текста - 17 +

Премьер-министр Мишустин подписал указ о создании ОЭЗ в Перми Фото: Пресс-служба администрации губернатора Пермского края Председатель правительства РФ Михаил Мишустин распорядился создать особую экономическую зону в Пермском крае. Информация появилась на сайте российского правительства. «Правительство продолжает работу по формированию промышленных кластеров, где инвесторы могут реализовывать важные для развития экономики проекты на льготных условиях. Новое решение касается создания особой экономической зоны (ОЭЗ) «Пермь», — информирует пресс-служба правительства. Постановление о создании зоны подписано премьер-министром России. Экономический кластер будет иметь производственно-промышленный тип наполнения. Новые резиденты ОЭЗ запустят производства «в области нефтехимии, машиностроения, металлообработки, информационных технологий и в других направлениях». Планируется, что также появится логистический центр и центр обработки данных. Ожидаемые инвестиции должны превысить 10 млрд рублей. Ранее URA.RU сообщало, что Мишустин распорядился выделить деньги на развитие туризма в Пермском крае. Средства направят на создание пляжных зон и развитие туристических водных маршрутов. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин распорядился создать особую экономическую зону в Пермском крае. Информация появилась на сайте российского правительства. «Правительство продолжает работу по формированию промышленных кластеров, где инвесторы могут реализовывать важные для развития экономики проекты на льготных условиях. Новое решение касается создания особой экономической зоны (ОЭЗ) «Пермь», — информирует пресс-служба правительства. Постановление о создании зоны подписано премьер-министром России. Экономический кластер будет иметь производственно-промышленный тип наполнения. Новые резиденты ОЭЗ запустят производства «в области нефтехимии, машиностроения, металлообработки, информационных технологий и в других направлениях». Планируется, что также появится логистический центр и центр обработки данных. Ожидаемые инвестиции должны превысить 10 млрд рублей. Ранее URA.RU сообщало, что Мишустин распорядился выделить деньги на развитие туризма в Пермском крае. Средства направят на создание пляжных зон и развитие туристических водных маршрутов.