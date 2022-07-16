16 июля 2022
15 июля 2022

В Тюмени затопило улицы. «Вода по колено». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Подтопленная улица Шефская. Екатеринбург, газель, затопленная улица, потоп, подтопление, улица шефская
В Тюмени образовался потоп из-за ливней на улицах Профсоюзной и Алебашевской Фото:

В Тюмени из-за сильно ливня затопило улицы города. Вода стоит по колено и глохнут машины на дорогах. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

«Профсоюзную-Алебашевскую затопило. Машины глохнут, остановки по колено в воде», — сообщил местный житель в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте», приложив видео.

На кадрах видно, что улица сильно затоплена водой. Кроме того, машина заглохла на автомобильной дороге.

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В Тюмени из-за сильно ливня затопило улицы города. Вода стоит по колено и глохнут машины на дорогах. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. «Профсоюзную-Алебашевскую затопило. Машины глохнут, остановки по колено в воде», — сообщил местный житель в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте», приложив видео. На кадрах видно, что улица сильно затоплена водой. Кроме того, машина заглохла на автомобильной дороге.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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