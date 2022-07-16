В Тюмени образовался потоп из-за ливней на улицах Профсоюзной и Алебашевской
В Тюмени из-за сильно ливня затопило улицы города. Вода стоит по колено и глохнут машины на дорогах. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.
«Профсоюзную-Алебашевскую затопило. Машины глохнут, остановки по колено в воде», — сообщил местный житель в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте», приложив видео.
На кадрах видно, что улица сильно затоплена водой. Кроме того, машина заглохла на автомобильной дороге.
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