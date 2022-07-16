В пермском Кунгуре организован розыск двух пропавших девушек Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Пермский отряд волонтеров-добровольцев «Регион159» сообщил о поиске двух девушек, 15 и 16 лет, из Кунгура (Пермский край). Информация появилась на странице отряда в соцсети «ВКонтакте».

«Устанавливается местонахождение подростков: Леонтьева Вероника Александрова, 16 лет и Кустова Ксения Александровна, 15 лет», — сообщают представители отряда. Об их местонахождении неизвестно, начиная с 16 июля.

Обе девочки ростом чуть вышел полутора метров. Шестнадцатилетнюю девушку можно узнать по кудрявым темным волосам и кружевному топу темного цвета. Другая была в голубом топе и серых шортах, волосы прямые до плеч.

Отряду нужны добровольцы для поисков. В случае нахождения девушек, информацию просят сообщить в полицию, единую службу спасения или организаторам отряда.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае нашли девушку, пропавшую осенью 2021 года. Она погибла, тело обнаружили в воде в Кировском районе Перми.

Пермский поисковый отряд разыскивает 15-летнюю девушку из Кунгура фото:VK ДПСО «Регион159»

Кунгурскую 16-летнюю девушку разыскивают пермские добровольцы фото:VK ДПСО «Регион159»