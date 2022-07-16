Пермский отряд волонтеров-добровольцев «Регион159» сообщил о поиске двух девушек, 15 и 16 лет, из Кунгура (Пермский край). Информация появилась на странице отряда в соцсети «ВКонтакте».
«Устанавливается местонахождение подростков: Леонтьева Вероника Александрова, 16 лет и Кустова Ксения Александровна, 15 лет», — сообщают представители отряда. Об их местонахождении неизвестно, начиная с 16 июля.
Обе девочки ростом чуть вышел полутора метров. Шестнадцатилетнюю девушку можно узнать по кудрявым темным волосам и кружевному топу темного цвета. Другая была в голубом топе и серых шортах, волосы прямые до плеч.
Отряду нужны добровольцы для поисков. В случае нахождения девушек, информацию просят сообщить в полицию, единую службу спасения или организаторам отряда.
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Пермский отряд волонтеров-добровольцев «Регион159» сообщил о поиске двух девушек, 15 и 16 лет, из Кунгура (Пермский край). Информация появилась на странице отряда в соцсети «ВКонтакте». «Устанавливается местонахождение подростков: Леонтьева Вероника Александрова, 16 лет и Кустова Ксения Александровна, 15 лет», — сообщают представители отряда. Об их местонахождении неизвестно, начиная с 16 июля. Обе девочки ростом чуть вышел полутора метров. Шестнадцатилетнюю девушку можно узнать по кудрявым темным волосам и кружевному топу темного цвета. Другая была в голубом топе и серых шортах, волосы прямые до плеч. Отряду нужны добровольцы для поисков. В случае нахождения девушек, информацию просят сообщить в полицию, единую службу спасения или организаторам отряда. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае нашли девушку, пропавшую осенью 2021 года. Она погибла, тело обнаружили в воде в Кировском районе Перми.