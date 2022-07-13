13 июля 2022

Пермячку, которую искали с прошлого года, нашли мертвой

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с Фиратом Нурмухаметовым. Екатеринбург, карта янао, география, поиск, рельеф, физическая карта
Девушку искали больше года Фото:

В Перми нашли погибшей пропавшую осенью 2021 года 22-летнюю Анну Стерлягову. Об этом сообщил поисковый отряд «Регион 59-поиск пропавших» на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Стерлягова Анна Александровна, 21 год, Кировский район, г. Пермь. Найдена. Погибла. Выражаем соболезнование родным и близким. Благодарим всех за помощь в поиске», — говорится в сообщении.

Девушка пропала в ноябре 2021 года. Вечером она ушла из дома в Кировском районе Перми, и с тех пор никаких известий о ней не появлялось. На ее поиск около 10 раз выходил специальные отряды и добровольцы, но найти Анну Стерлягову удалось только сейчас.

Обновлено 11:30. В следственном управлении СК России по Пермскому краю корреспонденту URA.RU подтвердили информацию о гибели девушки. Обстоятельства, при которых была найдена пропавшая, станут известны позже.

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В Перми нашли погибшей пропавшую осенью 2021 года 22-летнюю Анну Стерлягову. Об этом сообщил поисковый отряд «Регион 59-поиск пропавших» на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте». «Стерлягова Анна Александровна, 21 год, Кировский район, г. Пермь. Найдена. Погибла. Выражаем соболезнование родным и близким. Благодарим всех за помощь в поиске», — говорится в сообщении. Девушка пропала в ноябре 2021 года. Вечером она ушла из дома в Кировском районе Перми, и с тех пор никаких известий о ней не появлялось. На ее поиск около 10 раз выходил специальные отряды и добровольцы, но найти Анну Стерлягову удалось только сейчас. Обновлено 11:30. В следственном управлении СК России по Пермскому краю корреспонденту URA.RU подтвердили информацию о гибели девушки. Обстоятельства, при которых была найдена пропавшая, станут известны позже.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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