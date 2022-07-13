Пермячку, которую искали с прошлого года, нашли мертвой

Девушку искали больше года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Перми нашли погибшей пропавшую осенью 2021 года 22-летнюю Анну Стерлягову. Об этом сообщил поисковый отряд «Регион 59-поиск пропавших» на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Стерлягова Анна Александровна, 21 год, Кировский район, г. Пермь. Найдена. Погибла. Выражаем соболезнование родным и близким. Благодарим всех за помощь в поиске», — говорится в сообщении.

Девушка пропала в ноябре 2021 года. Вечером она ушла из дома в Кировском районе Перми, и с тех пор никаких известий о ней не появлялось. На ее поиск около 10 раз выходил специальные отряды и добровольцы, но найти Анну Стерлягову удалось только сейчас.

Обновлено 11:30. В следственном управлении СК России по Пермскому краю корреспонденту URA.RU подтвердили информацию о гибели девушки. Обстоятельства, при которых была найдена пропавшая, станут известны позже.