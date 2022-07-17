Сенатор Цеков выдвинул ультиматум для сохранения Украины

17 июля 2022 в 16:27 Размер текста - 17 +

Чем раньше Украина примет требования РФ, тем больше территорий у нее останется, считает Цеков Фото: Валентина Свистунова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина может сохранить свою независимость в определенных границах в случае, если она немедленно примет внеблоковый статус, полностью денацифицируется, демилитаризуется и начнет уважать российскую культуру. Об этом в разговоре с URA.RU заявил член международного комитета Совета Федерации, сенатор от Крыма Сергей Цеков. «Если она [Украина] откажется от части своих территорий, если она будет денацифицирована и демилитаризована, если она примет внеблоковый статус (станет нейтральной), если она будет любить и уважать русскую культуру, если она вернется к своим корням, своим истокам, своей истории, то тогда у Украины будет надежда на то, что она останется независимым государством в каких-то границах. Чем дольше она сопротивляется, тем меньше у нее останется территорий», — сказал Цеков. Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин заявил денацификацию и демилитаризацию страны, а также освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик. Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Украина может сохранить свою независимость в определенных границах в случае, если она немедленно примет внеблоковый статус, полностью денацифицируется, демилитаризуется и начнет уважать российскую культуру. Об этом в разговоре с URA.RU заявил член международного комитета Совета Федерации, сенатор от Крыма Сергей Цеков. «Если она [Украина] откажется от части своих территорий, если она будет денацифицирована и демилитаризована, если она примет внеблоковый статус (станет нейтральной), если она будет любить и уважать русскую культуру, если она вернется к своим корням, своим истокам, своей истории, то тогда у Украины будет надежда на то, что она останется независимым государством в каких-то границах. Чем дольше она сопротивляется, тем меньше у нее останется территорий», — сказал Цеков. Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин заявил денацификацию и демилитаризацию страны, а также освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик.