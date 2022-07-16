Жильцы барака, который разносят по частям, пишут Куйвашеву. «Даже трубы украли»

17 июля 2022 в 17:12 Размер текста - 17 +

Жильцы дома на Вилонова 86/1 в Екатеринбурге жалуются на мародеров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители одного из домов в Пионерском микрорайоне Екатеринбурга жалуются на неизвестных, которые устраивают погромы в квартирах, выламывают двери и вырезают трубы. Дом попал в программу расселения, но новые квартиры жильцы так и не получили. На проблему просят обратить внимание губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, рассказала URA.RU одна из пострадавших. «Речь о доме на Вилонова 86/1. Он попал в программу расселения еще в 2011 году, до 2021 года нашу территорию должен был освоить „Атомстройкомплекс“. Но никаких телодвижений по нашему дому нет с 2017 года! При этом управляющая компания „Урал СТ‚отказывается обслуживать наш дом, так как после слов застройщика считает его расселенным. В доме вырезаны подающие коммуникации, нет горячей воды, отрезали все отопление. И на 2022 -2023-й годы нас не включили в программу по отопительному сезону‘, — делится одна из жительниц дома. По словам собеседницы, жизнь в доме превратилась в ад — то и дело там появляются неизвестные, которые ломают окна на первом этаже, демонтируют железные двери, почтовые ящики, трубы, устраивают погромы в квартирах. Ей вместе с двумя детьми пришлось снять другую квартиру, так как в доме на Вилонова жить невозможно. «Наши дома пытаются максимально разрушить, чтобы уменьшить стоимость выкупа. Сейчас нам в устной форме предлагают продать квартиры за 50 тысяч рублей за квадратный метр. В частности, за мою двухкомнатную квартиру дают 3 млн рублей, хотя ее рыночная стоимость составляет 7 млн рублей, а ликвидационная 5,8 млн. Это свежая оценка, которую я заказывала», — рассказывает собеседница. Жильцы дома писали заявление в полицию по поводу кражи радиатора, но там отказались возбуждать дело из-за отсутствия события преступления. В прокуратуре, куда написали заявление следом, поддержали решение полицейских. Екатеринбуржцы также писали в администрацию города, правительство региона, уполномоченной по правам человека, но все советуют договариваться с застройщиком. Представители «Атомстройкомплекса», в свою очередь, идти навстречу жильцам дома и повышать выкупную стоимость квартир не хотят, добавляет собеседница. Поэтому екатеринбуржцы просят обратить на проблему внимание губернатора Евгения Куйвашева. В пресс-службе «Атомстройкомплекса» ранее комментировали ситуацию так: «Процедура расселения жильцов из ветхого и аварийного жилья происходит поэтапно, в том числе для оценки стоимости жилья приглашаются специализированные сторонние организации. В случае, если собственники жилья не согласны со специализированной оценкой, дело решается в судебном порядке. Ситуацию по „мародерам“ оставляем без комментария, так как не имеем к этому отношения». URA.RU направило запрос в пресс-службу «Атомстройкомплекса», чтобы получить свежий комментарий по ситуации с жильцами дома. Также агентство обратилось за комментарием в УК «Урал СТ», чтобы узнать, планирует ли компания обслуживать дом. На момент публикации ответ не поступил. Оценщик оценил квартиру в доме на Вилонова в 7 млн рублей Фото предоставлено читательницей URA.RU

Жители одного из домов в Пионерском микрорайоне Екатеринбурга жалуются на неизвестных, которые устраивают погромы в квартирах, выламывают двери и вырезают трубы. Дом попал в программу расселения, но новые квартиры жильцы так и не получили. На проблему просят обратить внимание губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, рассказала URA.RU одна из пострадавших. «Речь о доме на Вилонова 86/1. Он попал в программу расселения еще в 2011 году, до 2021 года нашу территорию должен был освоить „Атомстройкомплекс“. Но никаких телодвижений по нашему дому нет с 2017 года! При этом управляющая компания „Урал СТ‚отказывается обслуживать наш дом, так как после слов застройщика считает его расселенным. В доме вырезаны подающие коммуникации, нет горячей воды, отрезали все отопление. И на 2022 -2023-й годы нас не включили в программу по отопительному сезону‘, — делится одна из жительниц дома. По словам собеседницы, жизнь в доме превратилась в ад — то и дело там появляются неизвестные, которые ломают окна на первом этаже, демонтируют железные двери, почтовые ящики, трубы, устраивают погромы в квартирах. Ей вместе с двумя детьми пришлось снять другую квартиру, так как в доме на Вилонова жить невозможно. «Наши дома пытаются максимально разрушить, чтобы уменьшить стоимость выкупа. Сейчас нам в устной форме предлагают продать квартиры за 50 тысяч рублей за квадратный метр. В частности, за мою двухкомнатную квартиру дают 3 млн рублей, хотя ее рыночная стоимость составляет 7 млн рублей, а ликвидационная 5,8 млн. Это свежая оценка, которую я заказывала», — рассказывает собеседница. Жильцы дома писали заявление в полицию по поводу кражи радиатора, но там отказались возбуждать дело из-за отсутствия события преступления. В прокуратуре, куда написали заявление следом, поддержали решение полицейских. Екатеринбуржцы также писали в администрацию города, правительство региона, уполномоченной по правам человека, но все советуют договариваться с застройщиком. Представители «Атомстройкомплекса», в свою очередь, идти навстречу жильцам дома и повышать выкупную стоимость квартир не хотят, добавляет собеседница. Поэтому екатеринбуржцы просят обратить на проблему внимание губернатора Евгения Куйвашева. В пресс-службе «Атомстройкомплекса» ранее комментировали ситуацию так: «Процедура расселения жильцов из ветхого и аварийного жилья происходит поэтапно, в том числе для оценки стоимости жилья приглашаются специализированные сторонние организации. В случае, если собственники жилья не согласны со специализированной оценкой, дело решается в судебном порядке. Ситуацию по „мародерам“ оставляем без комментария, так как не имеем к этому отношения». URA.RU направило запрос в пресс-службу «Атомстройкомплекса», чтобы получить свежий комментарий по ситуации с жильцами дома. Также агентство обратилось за комментарием в УК «Урал СТ», чтобы узнать, планирует ли компания обслуживать дом. На момент публикации ответ не поступил.