Дом на улице Вилонова был признан аварийным в 2021 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбуржцы пожаловались, что их пытаются принудительно склонить к невыгодной продаже квартир из-за строительства новостройки. С такими претензиями выступили собственники шести квартир жилого дома на улице Вилонова 86/1.

Как рассказали URA.RU местные жители, 10 лет назад «Атомстройкомплекс» выкупил территорию дома, а теперь пытается скупить квартиры по цене ниже рыночной. После того, как жильцы отказались продавать свои квартиры за бесценок, на их дом стали нападать мародеры.

В 2011 году на аукционе «Атомстройкомплекс» выкупил территорию дома. В ноябре 2021 года дом был признан аварийным и подлежащим к сносу, после чего застройщик захотел выкупить квартиры по заниженной стоимости. На месте старого дома компания панирует построить «ЖК на Ирбитской», состоящий из двух домов высотой 22 и 27 этажей. Как рассказала собственница одной из квартир, компания предлагает выкупить жилые помещения по цене 50 тысяч рублей за квадратный метр.

«Они готовы купить наши квартиры по 50 тысяч за метр, это расценки 2013 года. То есть за свою трехкомнатную квартиру, которая по официальной оценке стоит 7,5 млн рублей, я получу от „Атомстройкомплекса“ 3 млн. Мне придется брать ипотеку, чтобы купить себе хотя бы однокомнатную квартиру. А сразу после отказа продавать квартиру за бесценок, к нам наведались мародеры. Я сидела дома с ребенком на руках, в то время как вломились люди и стали выносить трубы и батареи», — рассказала URA.RU жительница дома.

Спустя время, по словам жителей, застройщик направил оповещение в управляющую компанию «Урал СТ», к которой относится жилое здание, согласно которому из дома якобы выселены все жильцы. При этом в шести квартирах проживают как минимум десять человек. «На наши жалобы на неправомерные действия со стороны „Атомстройкомплекса“ в управляющей компании ответили „Вы еще там живете? Выезжайте“», — заявила женщина.

URA.RU направило запрос в пресс-службу «Атомстройкомплекса» и управляющей компании «Урал СТ». В пресс-службе агентства недвижимости от связи с мародерами открестились.

После того, как жильцы отказались продавать свои квартиры за бесценок, на их дом стали нападать мародеры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Дом был признан аварийным в конце 2021 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жителей дома насильно пытаются выселить из квартир Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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