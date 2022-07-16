16 июля 2022

В Екатеринбурге бабушка с ребенком на руках попала под машину. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина переходила дорогу в неположенном месте Фото:

На улице Сухоложской в Екатеринбурге женщина с двухлетней внучкой на руках решила перейти дорогу в неположенном месте и попала под колеса машины. Ребенка госпитализировали, сообщили URA.RU в пресс-службе городского управления ГИБДД.

«ДТП произошло днем 17 июля возле дома №4 по Сухоложской. По предварительной информации, водитель Kia Picanto, двигаясь по Сухоложской со стороны Агрономической в сторону Титова, наехала на пешехода, переходившего дорогу в неустановленном месте. Пешеход-женщина — на руках держала ребенка, от наезда обе упали на проезжую часть», — рассказали в ГИБДД.

В аварии пострадала двухлетняя девочка, с различными травмами ее доставили в больницу. Инспекторы выяснили, что бабушка торопилась на трамвайную остановку. Они планируют сообщить об инциденте сотрудникам ПДН. Водитель Kia Picanto пояснила, что женщина с ребенком на руках появилась внезапно из-за стойки, поэтому она не заметила их. В ГИБДД продолжают выяснять обстоятельства происшествия.

Авария произошла на улице Сухоложской
Фото:
Женщина с ребенком на руках переходила дорогу в неположенном месте
Фото:

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На улице Сухоложской в Екатеринбурге женщина с двухлетней внучкой на руках решила перейти дорогу в неположенном месте и попала под колеса машины. Ребенка госпитализировали, сообщили URA.RU в пресс-службе городского управления ГИБДД. «ДТП произошло днем 17 июля возле дома №4 по Сухоложской. По предварительной информации, водитель Kia Picanto, двигаясь по Сухоложской со стороны Агрономической в сторону Титова, наехала на пешехода, переходившего дорогу в неустановленном месте. Пешеход-женщина — на руках держала ребенка, от наезда обе упали на проезжую часть», — рассказали в ГИБДД. В аварии пострадала двухлетняя девочка, с различными травмами ее доставили в больницу. Инспекторы выяснили, что бабушка торопилась на трамвайную остановку. Они планируют сообщить об инциденте сотрудникам ПДН. Водитель Kia Picanto пояснила, что женщина с ребенком на руках появилась внезапно из-за стойки, поэтому она не заметила их. В ГИБДД продолжают выяснять обстоятельства происшествия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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