Женщина переходила дорогу в неположенном месте Фото: Сергей Русанов © URA.RU

На улице Сухоложской в Екатеринбурге женщина с двухлетней внучкой на руках решила перейти дорогу в неположенном месте и попала под колеса машины. Ребенка госпитализировали, сообщили URA.RU в пресс-службе городского управления ГИБДД.

«ДТП произошло днем 17 июля возле дома №4 по Сухоложской. По предварительной информации, водитель Kia Picanto, двигаясь по Сухоложской со стороны Агрономической в сторону Титова, наехала на пешехода, переходившего дорогу в неустановленном месте. Пешеход-женщина — на руках держала ребенка, от наезда обе упали на проезжую часть», — рассказали в ГИБДД.

В аварии пострадала двухлетняя девочка, с различными травмами ее доставили в больницу. Инспекторы выяснили, что бабушка торопилась на трамвайную остановку. Они планируют сообщить об инциденте сотрудникам ПДН. Водитель Kia Picanto пояснила, что женщина с ребенком на руках появилась внезапно из-за стойки, поэтому она не заметила их. В ГИБДД продолжают выяснять обстоятельства происшествия.

Авария произошла на улице Сухоложской Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

Женщина с ребенком на руках переходила дорогу в неположенном месте Фото: ГИБДД по Екатеринбургу