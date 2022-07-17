Курганцев возмутили цены на билеты в Москву у новой авиакомпании. Скриншот

17 июля 2022 в 18:30 Размер текста - 17 +

Курганцы возмутились ценами на авиабилеты в Москву из курганского аэропорта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Кургана выразили недовольство высокими ценами на билеты из Кургана в Москву у нового авиаперевозчика NordStar. Свое мнение многие высказали в обсуждении в городском паблике «Типичный Курган» соцсети «ВКонтакте» «Авиакомпания „NordStar“, которая с 27 июля начнет летать из Кургана в Москву, выкатила цены. Стоимость стартует от 7600 рублей и доходит до 50к», — гласит текст предложенной к обсуждению новости от 16 июля. Также был приложен сделанный на сайте авиакомпании скриншот с ценами на перелет из Кургана в столицу. Под информацией появилось несколько десятков комментариев. «С ценами что-то не то», — гласил самый первый из них. Многие пользователи поддержали вариант вылета из соседних городов, где цены ниже. «Если цена будет ниже даже 7600? в соседних городах, многие люди будут оттуда улетать. Насколько хватит авиакомпании продержаться в Кургане. В других городах у них есть конкуренция, и цены куда более лояльные», — рассуждает Юлия. «Неее, спасибо, тогда уж лучше через Екатеринбург или Тюмень», — отвергает предложение Надя Александрова. При этом есть комментаторы, которые считают цены оправданными. «Цена на эконом адекватная более чем. Вы собрались в дорогой город. Значит, у вас должны быть деньги и на перелет», — пишет Андрей Лушников. «Не выкатила, а установила. Всегда на старте продаж ценник выше, а потом снижается, а бизнес никогда дешевым не был. Лишь бы что-то опубликовать», — покритиковал авторов поста Михаил Новиков. Особенно позабавили курганцев цены на места в бизнес-классе. «Но кто за 50 полетит? Сенатор, да депутат Госдумы за деньги из бюджета, ну человек 10 из областной администрации. Реальная цена 7-10 тыс…дальше будут вылетать из Тюмени», — пишет Александр Барбу. Ранее URA.RU сообщало, что из Кургана в Москву начнет летать новый авиаперевозчик. Предыдущая компания отказалась от полетов и рассказала о причинах. Цены на билеты из Кургана в Москву от АК NordStar скриншот: VK «Типичный Курган» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

Жители Кургана выразили недовольство высокими ценами на билеты из Кургана в Москву у нового авиаперевозчика NordStar. Свое мнение многие высказали в обсуждении в городском паблике «Типичный Курган» соцсети «ВКонтакте» «Авиакомпания „NordStar“, которая с 27 июля начнет летать из Кургана в Москву, выкатила цены. Стоимость стартует от 7600 рублей и доходит до 50к», — гласит текст предложенной к обсуждению новости от 16 июля. Также был приложен сделанный на сайте авиакомпании скриншот с ценами на перелет из Кургана в столицу. Под информацией появилось несколько десятков комментариев. «С ценами что-то не то», — гласил самый первый из них. Многие пользователи поддержали вариант вылета из соседних городов, где цены ниже. «Если цена будет ниже даже 7600? в соседних городах, многие люди будут оттуда улетать. Насколько хватит авиакомпании продержаться в Кургане. В других городах у них есть конкуренция, и цены куда более лояльные», — рассуждает Юлия. «Неее, спасибо, тогда уж лучше через Екатеринбург или Тюмень», — отвергает предложение Надя Александрова. При этом есть комментаторы, которые считают цены оправданными. «Цена на эконом адекватная более чем. Вы собрались в дорогой город. Значит, у вас должны быть деньги и на перелет», — пишет Андрей Лушников. «Не выкатила, а установила. Всегда на старте продаж ценник выше, а потом снижается, а бизнес никогда дешевым не был. Лишь бы что-то опубликовать», — покритиковал авторов поста Михаил Новиков. Особенно позабавили курганцев цены на места в бизнес-классе. «Но кто за 50 полетит? Сенатор, да депутат Госдумы за деньги из бюджета, ну человек 10 из областной администрации. Реальная цена 7-10 тыс…дальше будут вылетать из Тюмени», — пишет Александр Барбу. Ранее URA.RU сообщало, что из Кургана в Москву начнет летать новый авиаперевозчик. Предыдущая компания отказалась от полетов и рассказала о причинах.