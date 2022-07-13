Новая авиакомпания будет летать из Кургана в Москву

14 июля 2022 в 11:33 Размер текста - 17 +

Летом рейсы в Москву будут выполняться три раза в неделю Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Кургана летом смогут напрямую улететь в Москву с помощью рейсов авиакомпании NordStar. Об этом сообщили представители аэропорта Кургана. «Рейсы из Кургана в Москву будут продолжены. С 27 июля по 31 августа три раза в неделю: понедельник, среда, суббота, вылет из Кургана в 15 часов (аэропорт Домодедово)», — указано в сообщении, размещенном в группе аэропорта в соцсети «ВКонтакте». Рейсы будут выполняться на самолете Boeing-737 800, вместимость которого — 180 кресел. В самолете будет шесть мест бизнес-класса. Представители аэропорта добавили, что с 1 сентября рейсы в Москву будут ежедневными. Они будут выполняться «в привычное для курганцев утреннее время». Ранее стало известно об отмене прямых рейсов из Москвы в Курган после 16 июля. По данным представителей авиакомпании Nordwind, их уход с маршрута связан с отказом со стороны аэропорта Кургана в использовании авиакомпанией собственного авиакеросина и возросшими расходами.

Жители Кургана летом смогут напрямую улететь в Москву с помощью рейсов авиакомпании NordStar. Об этом сообщили представители аэропорта Кургана. «Рейсы из Кургана в Москву будут продолжены. С 27 июля по 31 августа три раза в неделю: понедельник, среда, суббота, вылет из Кургана в 15 часов (аэропорт Домодедово)», — указано в сообщении, размещенном в группе аэропорта в соцсети «ВКонтакте». Рейсы будут выполняться на самолете Boeing-737 800, вместимость которого — 180 кресел. В самолете будет шесть мест бизнес-класса. Представители аэропорта добавили, что с 1 сентября рейсы в Москву будут ежедневными. Они будут выполняться «в привычное для курганцев утреннее время». Ранее стало известно об отмене прямых рейсов из Москвы в Курган после 16 июля. По данным представителей авиакомпании Nordwind, их уход с маршрута связан с отказом со стороны аэропорта Кургана в использовании авиакомпанией собственного авиакеросина и возросшими расходами.