13 июля 2022

Новая авиакомпания будет летать из Кургана в Москву

© Служба новостей «URA.RU»
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Авиапресс-тур Курган-Москва. Аэропорт Шереметьево. Курган, аэропорт, летное поле, самолет, сотрудники аэропорт
Летом рейсы в Москву будут выполняться три раза в неделю Фото:

Жители Кургана летом смогут напрямую улететь в Москву с помощью рейсов авиакомпании NordStar. Об этом сообщили представители аэропорта Кургана.

«Рейсы из Кургана в Москву будут продолжены. С 27 июля по 31 августа три раза в неделю: понедельник, среда, суббота, вылет из Кургана в 15 часов (аэропорт Домодедово)», — указано в сообщении, размещенном в группе аэропорта в соцсети «ВКонтакте».

Рейсы будут выполняться на самолете Boeing-737 800, вместимость которого — 180 кресел. В самолете будет шесть мест бизнес-класса. Представители аэропорта добавили, что с 1 сентября рейсы в Москву будут ежедневными. Они будут выполняться «в привычное для курганцев утреннее время».

Ранее стало известно об отмене прямых рейсов из Москвы в Курган после 16 июля. По данным представителей авиакомпании Nordwind, их уход с маршрута связан с отказом со стороны аэропорта Кургана в использовании авиакомпанией собственного авиакеросина и возросшими расходами.

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Жители Кургана летом смогут напрямую улететь в Москву с помощью рейсов авиакомпании NordStar. Об этом сообщили представители аэропорта Кургана. «Рейсы из Кургана в Москву будут продолжены. С 27 июля по 31 августа три раза в неделю: понедельник, среда, суббота, вылет из Кургана в 15 часов (аэропорт Домодедово)», — указано в сообщении, размещенном в группе аэропорта в соцсети «ВКонтакте». Рейсы будут выполняться на самолете Boeing-737 800, вместимость которого — 180 кресел. В самолете будет шесть мест бизнес-класса. Представители аэропорта добавили, что с 1 сентября рейсы в Москву будут ежедневными. Они будут выполняться «в привычное для курганцев утреннее время». Ранее стало известно об отмене прямых рейсов из Москвы в Курган после 16 июля. По данным представителей авиакомпании Nordwind, их уход с маршрута связан с отказом со стороны аэропорта Кургана в использовании авиакомпанией собственного авиакеросина и возросшими расходами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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