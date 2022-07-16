Рабочие начали закрашивать рисунки на стенах в знаменитом переходе Фото: telegram-канал SAH «Chat имени Лампаса П.»

В Екатеринбурге рабочие начали красить стены в переходе на Плотинке, где располагается много граффити, в том числе портрет Виктора Цоя. Об этом сообщают очевидцы.

«Возможно, переход решили закрасить, а может и нет, но в чат уличных музыкантов скинули эти фотки с подписью „хана граффити“», — пишет один из горожан в telegram-канале «SAH Chat имени Лампаса П». Другой пользователь добавляет, что пообщался с рабочими. Они пообещали не трогать официальное граффити, а красить только потолок и входные группы.

В мэрии Екатеринбурга в беседе с URA.RU пояснили, что рабочие не закрашивают граффити — только свод потолка и белые стены. «Готовим переход ко Дню города», — объяснили в администрации.

К 50-летию музыканта в 2012 году в Екатеринбурге появился «Переход имени Виктора Цоя». Это подземный переход через проспект Ленина на Плотинке. Помимо портрета Цоя в тоннеле много других граффити.

О том, что в переходе начались работы, сообщили уличные музыканты Фото: telegram-канал SAH «Chat имени Лампаса П.»

Рабочие пообещали не трогать официальные граффити Фото: telegram-канал SAH «Chat имени Лампаса П.»