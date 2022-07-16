Рабочие начали закрашивать рисунки на стенах в знаменитом переходеФото: telegram-канал SAH «Chat имени Лампаса П.»
В Екатеринбурге рабочие начали красить стены в переходе на Плотинке, где располагается много граффити, в том числе портрет Виктора Цоя. Об этом сообщают очевидцы.
«Возможно, переход решили закрасить, а может и нет, но в чат уличных музыкантов скинули эти фотки с подписью „хана граффити“», — пишет один из горожан в telegram-канале «SAH Chat имени Лампаса П». Другой пользователь добавляет, что пообщался с рабочими. Они пообещали не трогать официальное граффити, а красить только потолок и входные группы.
В мэрии Екатеринбурга в беседе с URA.RU пояснили, что рабочие не закрашивают граффити — только свод потолка и белые стены. «Готовим переход ко Дню города», — объяснили в администрации.
К 50-летию музыканта в 2012 году в Екатеринбурге появился «Переход имени Виктора Цоя». Это подземный переход через проспект Ленина на Плотинке. Помимо портрета Цоя в тоннеле много других граффити.
О том, что в переходе начались работы, сообщили уличные музыканты
Фото: telegram-канал SAH «Chat имени Лампаса П.»
Рабочие пообещали не трогать официальные граффити
Фото: telegram-канал SAH «Chat имени Лампаса П.»
Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво».
В Екатеринбурге рабочие начали красить стены в переходе на Плотинке, где располагается много граффити, в том числе портрет Виктора Цоя. Об этом сообщают очевидцы. «Возможно, переход решили закрасить, а может и нет, но в чат уличных музыкантов скинули эти фотки с подписью „хана граффити“», — пишет один из горожан в telegram-канале «SAH Chat имени Лампаса П». Другой пользователь добавляет, что пообщался с рабочими. Они пообещали не трогать официальное граффити, а красить только потолок и входные группы. В мэрии Екатеринбурга в беседе с URA.RU пояснили, что рабочие не закрашивают граффити — только свод потолка и белые стены. «Готовим переход ко Дню города», — объяснили в администрации. К 50-летию музыканта в 2012 году в Екатеринбурге появился «Переход имени Виктора Цоя». Это подземный переход через проспект Ленина на Плотинке. Помимо портрета Цоя в тоннеле много других граффити.