16 июля 2022

В Екатеринбурге закрашивают граффити в переходе имени Цоя. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочие начали закрашивать рисунки на стенах в знаменитом переходе Фото:

В Екатеринбурге рабочие начали красить стены в переходе на Плотинке, где располагается много граффити, в том числе портрет Виктора Цоя. Об этом сообщают очевидцы.

«Возможно, переход решили закрасить, а может и нет, но в чат уличных музыкантов скинули эти фотки с подписью „хана граффити“», — пишет один из горожан в telegram-канале «SAH Chat имени Лампаса П». Другой пользователь добавляет, что пообщался с рабочими. Они пообещали не трогать официальное граффити, а красить только потолок и входные группы.

В мэрии Екатеринбурга в беседе с URA.RU пояснили, что рабочие не закрашивают граффити — только свод потолка и белые стены. «Готовим переход ко Дню города», — объяснили в администрации.

К 50-летию музыканта в 2012 году в Екатеринбурге появился «Переход имени Виктора Цоя». Это подземный переход через проспект Ленина на Плотинке. Помимо портрета Цоя в тоннеле много других граффити.

О том, что в переходе начались работы, сообщили уличные музыканты
Фото:
Рабочие пообещали не трогать официальные граффити
Фото:

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В Екатеринбурге рабочие начали красить стены в переходе на Плотинке, где располагается много граффити, в том числе портрет Виктора Цоя. Об этом сообщают очевидцы. «Возможно, переход решили закрасить, а может и нет, но в чат уличных музыкантов скинули эти фотки с подписью „хана граффити“», — пишет один из горожан в telegram-канале «SAH Chat имени Лампаса П». Другой пользователь добавляет, что пообщался с рабочими. Они пообещали не трогать официальное граффити, а красить только потолок и входные группы. В мэрии Екатеринбурга в беседе с URA.RU пояснили, что рабочие не закрашивают граффити — только свод потолка и белые стены. «Готовим переход ко Дню города», — объяснили в администрации. К 50-летию музыканта в 2012 году в Екатеринбурге появился «Переход имени Виктора Цоя». Это подземный переход через проспект Ленина на Плотинке. Помимо портрета Цоя в тоннеле много других граффити.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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