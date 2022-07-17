Президент США с крахом проиграет промежуточные выборы, считают в СМИ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Карьера президента США Джо Байдена будет разрушена на промежуточных выборах из-за того, что американцы недовольны рекордной инфляцией и высокими ценами на топливо, а «зеленое сообщество» не позволит возобновить добычу газа и нефти внутри страны путем фрекинга (гидравлического разрыва пласта — прим. URA.RU). Все это указывает на победу президента РФ Владимира Путина в санкционной войне с Западом. Статью об этом опубликовала индийская газета The Statesman.

«Бензин в Америке подскочил уже до шести долларов за галлон, и ничто не предвещает, что все образуется. Во-первых, боевые действия на Украине далеки от завершения. Да и даже если это произойдет, Запад все равно не снимет с России санкций», — пишет журналист издания Сунил Шаран.

Второй причиной, из-за которой топливо в США не подешевеет станет нежелание Байдена противоречить «зеленому» сообществу. «Во-вторых, Байден ни за что не разрешит гидроразрыв — чего бы это ни стоило. Невероятно мощное „зеленое“ лобби в его партии считает, что это настоящий яд. Перечить „зеленым“ Байден не будет, даже если американцы перестанут путешествовать и начнут питаться замороженной пиццей», — объяснил автор.

По мнению журналиста, американского лидера неминуемо ждет проигрыш из-за недовольства населения. «Таким образом, на промежуточных выборах Байдену суждено получить такую расправу, какой современный президент еще не видел», — написал он.

Страны Запада, в том числе США, ввели беспрецедентное количество санкций против РФ в связи с началом спецоперации по демилитаризации Украины. Однако антироссийские ограничения оказали обратный эффект: инфляция в США достигла рекордного максимума, а ЕС вместе с Америкой столкнулись с сильнейший энергетическим кризисом. Конгресс США обвинил в этом действующего президента Байдена.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам