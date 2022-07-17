Forbes: Германия потеряет промышленность без российского газа

17 июля 2022 в 21:05 Размер текста - 17 +

Жителям Германии пришлось бы влезть в долги, чтобы оплачивать счета за отопление в случае отказа от газа из РФ, заявил Роберт Хабек Фото: Николай Бастриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Если Россия резко прекратит поставлять газ в Германию, немецкая промышленность остановится, а население пострадает от глобального сокращения. Статью об этом опубликовал американский журнал Forbes. «Если бы поставки газа были полностью прекращены, последствия были бы разрушительными. Немецкая промышленная машина остановится, и немецкое население сильно пострадает», — сообщается в статье. Больше всего от прекращения поставок российского газа пострадает население Германии, считает вице-канцлер страны Роберт Хабек. «Компаниям пришлось бы останавливать производство, увольнять своих работников, рушились бы цепочки поставок, люди влезали бы в долги, чтобы оплачивать счета за отопление», — приводит слова из недавнего интервью политика издание. Западные страны усилили санкционное давление на РФ в связи с началом специальной операции на Украине. 3 июня Евросоюз утвердил шестой пакет антироссийских ограничений, в рамках которого ввел частичное эмбарго на поставки российской нефти. Однако страны Европы не рискнули включить в седьмой пакет санкций полный запрет на поставку российского газа в условиях энергокризиса и роста цен на топливо, передает «Царьград». Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Если Россия резко прекратит поставлять газ в Германию, немецкая промышленность остановится, а население пострадает от глобального сокращения. Статью об этом опубликовал американский журнал Forbes. «Если бы поставки газа были полностью прекращены, последствия были бы разрушительными. Немецкая промышленная машина остановится, и немецкое население сильно пострадает», — сообщается в статье. Больше всего от прекращения поставок российского газа пострадает население Германии, считает вице-канцлер страны Роберт Хабек. «Компаниям пришлось бы останавливать производство, увольнять своих работников, рушились бы цепочки поставок, люди влезали бы в долги, чтобы оплачивать счета за отопление», — приводит слова из недавнего интервью политика издание. Западные страны усилили санкционное давление на РФ в связи с началом специальной операции на Украине. 3 июня Евросоюз утвердил шестой пакет антироссийских ограничений, в рамках которого ввел частичное эмбарго на поставки российской нефти. Однако страны Европы не рискнули включить в седьмой пакет санкций полный запрет на поставку российского газа в условиях энергокризиса и роста цен на топливо, передает «Царьград».