Экс-депутат Рады: на Украине начался переворот. «Команду Зеленского начинают сливать»

17 июля 2022 в 23:43 Размер текста - 17 +

Задержан экс-глава СБУ Крыма Олег Кулинич Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Киеве начинается переворот, задержан бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ) по Крыму Олег Кулинич. Команду президента Украины Владимира Зеленского начинают сливать, об этом заявил в своем telegram-канале бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива. «На Украине начался переворот. Арестовали ставленника и протеже главы СБУ Ивана Баканова [Олега Кулинича], который является близким другом [президента Украины Владмира] Зеленского!!!», — написал Кива. Он рассказал, что задержанный экс-глава СБУ Крыма Олег Кулинич сотрудничал с российскими спецслужбами, сообщал им разведывательную информацию против Украины (в том числе гостайны). Он отметил, что во время задержания присутствовал заместитель начальника СБУ Василь Малюк — человек бывшего президента Украины Петра Порошенко. «Запад поставил на главкома ВСУ — Залужного который так же является человеком [бывший президент Украины Петр] Порошенко, команду [президента Украины Владимира]Зеленского начинают сливать!!!», — считает Кива. Он сообщил, что подозрения задержанному объявлены по трем статьям. По его словам, в ближайшее время, обвинения могут быть предъявлены лично руководителю СБУ Баканову. Ранее сообщалось, что на Украине задержали бывшего главу Службы безопасности Украины (СБУ) по Автономной Республике Крым Олега Кулинича. Об этом сообщает издание «Страна.ua», ссылаясь на источник в правоохранительных органах. Он руководил СБУ по Крыму до начала спецоперации РФ на Украине. Ранее издание Politco писало, что президент Украины Владимир Зеленский собирается снять с должности главу СБУ Ивана Баканова. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Основная цель ВС РФ на этой территории — денацификация и демилитаризация, но не оккупация. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

В Киеве начинается переворот, задержан бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ) по Крыму Олег Кулинич. Команду президента Украины Владимира Зеленского начинают сливать, об этом заявил в своем telegram-канале бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива. «На Украине начался переворот. Арестовали ставленника и протеже главы СБУ Ивана Баканова [Олега Кулинича], который является близким другом [президента Украины Владмира] Зеленского!!!», — написал Кива. Он рассказал, что задержанный экс-глава СБУ Крыма Олег Кулинич сотрудничал с российскими спецслужбами, сообщал им разведывательную информацию против Украины (в том числе гостайны). Он отметил, что во время задержания присутствовал заместитель начальника СБУ Василь Малюк — человек бывшего президента Украины Петра Порошенко. «Запад поставил на главкома ВСУ — Залужного который так же является человеком [бывший президент Украины Петр] Порошенко, команду [президента Украины Владимира]Зеленского начинают сливать!!!», — считает Кива. Он сообщил, что подозрения задержанному объявлены по трем статьям. По его словам, в ближайшее время, обвинения могут быть предъявлены лично руководителю СБУ Баканову. Ранее сообщалось, что на Украине задержали бывшего главу Службы безопасности Украины (СБУ) по Автономной Республике Крым Олега Кулинича. Об этом сообщает издание «Страна.ua», ссылаясь на источник в правоохранительных органах. Он руководил СБУ по Крыму до начала спецоперации РФ на Украине. Ранее издание Politco писало, что президент Украины Владимир Зеленский собирается снять с должности главу СБУ Ивана Баканова. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Основная цель ВС РФ на этой территории — денацификация и демилитаризация, но не оккупация.