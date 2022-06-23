Politico: Зеленский сменит главу СБУ Баканова за некомпетентность

24 июня 2022 в 04:03 Размер текста - 17 +

Украинский лидер Владимир Зеленский собирается сменить главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова из-за того, что он не справляется со своими обязанностями. Об этом сообщает американское издание Politico, ссылаясь на четырех источников в офисе Зеленского. «Зеленский хочет заменить Баканова, который сейчас руководит украинским разведывательным агентством, кем-то более подходящим для должности главы СБУ военного времени», — говорится в материале. Отмечается, что украинский лидер обеспокоен тем, что увольнение кого-то из его ближайшего окружения будет широко обсуждаться. В статье сообщается, что Баканов давний друг Зеленского, ранее руководивший развлекательной компанией «Квартал 95», а затем его президентской компанией. Один из источников подчеркнул, что офис украинского президента недоволен работой действующего главы СБУ, потому сейчас занимается поиском новой кандидатуры на это место. «Нас не устраивают его управленческие, знаете ли, [навыки], потому что теперь нам нужны навыки антикризисного управления, которых, как мы думаем, у него нет», — уточнил собеседник издания. За время спецоперации России на Украине произошло множество кадровых перестановок. В апреле Зеленский уволил главного сотрудника по работе с националистическими батальонами Андрея Ляховича. В мае был сменен командующий теробороны Юрий Галушкин, а также уволен глава СБУ Харьковской области Роман Дудин. Кроме того, сообщалось, что в офисе Зеленского возникли разногласия с ВСУ из-за тактики, приводящей к множеству жертв. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Основная цель ВС РФ на этой территории — денацификация и демилитаризация, но не оккупация.