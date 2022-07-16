16 июля 2022

На Украине задержали бывшего руководителя СБУ по Крыму

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Украинские силовики задержали экс-главу СБУ по Крыму Олега Кулинича Фото:

На Украине задержали бывшего главу Службы безопасности Украины (СБУ) по Автономной Республике Крым Олега Кулинича. Об этом сообщает издание «Страна.ua», ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

«Операция проводилась главным управлением „Д“ СБУ. Также привлекли Государственное бюро расследований на финальном этапе. На задержании присутствовал первый заместитель председателя СБУ Василий Малюк», — заявил собеседник издания.

Олег Кулинич руководил СБУ по Крыму до начала спецоперации РФ на Украине. Ранее издание Politco писало, что президент Украины Владимир Зеленский собирается снять с должности главу СБУ Ивана Баканова.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Основная цель ВС РФ на этой территории — денацификация и демилитаризация, но не оккупация.

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На Украине задержали бывшего главу Службы безопасности Украины (СБУ) по Автономной Республике Крым Олега Кулинича. Об этом сообщает издание «Страна.ua», ссылаясь на источник в правоохранительных органах. «Операция проводилась главным управлением „Д“ СБУ. Также привлекли Государственное бюро расследований на финальном этапе. На задержании присутствовал первый заместитель председателя СБУ Василий Малюк», — заявил собеседник издания. Олег Кулинич руководил СБУ по Крыму до начала спецоперации РФ на Украине. Ранее издание Politco писало, что президент Украины Владимир Зеленский собирается снять с должности главу СБУ Ивана Баканова. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Основная цель ВС РФ на этой территории — денацификация и демилитаризация, но не оккупация.
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© Служба новостей «URA.RU»
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