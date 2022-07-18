МЧС: каждые три дня на водоемах гибнет один житель ЯНАО

За полтора месяца в ЯНАО утонуло 16 человек
За начало летнего периода в ЯНАО утонуло 16 человек. Об этом URA.RU сообщили в окружном МЧС.
«За полтора месяца утонуло 16 человек из которых 4 человека утонуло во время купания, а 7 при эксплантации. Количество погибших в два раза большей, чем за такой же период в прошлом году», — сообщили URA.RU в пресс-службе.
Добавляется, что большинство несчастных случаев происходят в местах непредназначенных для купания. МЧС рекомендует жителям ЯНАО выбирать оборудованные пляжи и соблюдать технику безопасности.
Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске, в озере у парогазовой станции, утонул мужчина. Купание в данном месте запрещено.
Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал