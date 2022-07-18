18 июля 2022
17 июля 2022

МЧС: каждые три дня на водоемах гибнет один житель ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие котельни в Петухово. Курган, санаторий, озеро, петухово, озеро медвежье, санаторий озеро медвежье
За полтора месяца в ЯНАО утонуло 16 человек Фото:

За начало летнего периода в ЯНАО утонуло 16 человек. Об этом URA.RU сообщили в окружном МЧС.

«За полтора месяца утонуло 16 человек из которых 4 человека утонуло во время купания, а 7 при эксплантации. Количество погибших в два раза большей, чем за такой же период в прошлом году», — сообщили URA.RU в пресс-службе.

Добавляется, что большинство несчастных случаев происходят в местах непредназначенных для купания. МЧС рекомендует жителям ЯНАО выбирать оборудованные пляжи и соблюдать технику безопасности.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске, в озере у парогазовой станции, утонул мужчина. Купание в данном месте запрещено.

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За начало летнего периода в ЯНАО утонуло 16 человек. Об этом URA.RU сообщили в окружном МЧС. «За полтора месяца утонуло 16 человек из которых 4 человека утонуло во время купания, а 7 при эксплантации. Количество погибших в два раза большей, чем за такой же период в прошлом году», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Добавляется, что большинство несчастных случаев происходят в местах непредназначенных для купания. МЧС рекомендует жителям ЯНАО выбирать оборудованные пляжи и соблюдать технику безопасности. Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске, в озере у парогазовой станции, утонул мужчина. Купание в данном месте запрещено.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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