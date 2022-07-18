Экс-командующий НАТО предрек сроки завершения спецоперации РФ

Специальная операция на Украине закончится «замороженным конфликтом», считает Джеймс Ставридис Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Специальная операция на Украине, вероятно, закончится в течение 4-6 месяцев. Такой прогноз сделал бывший командующий объединенными силами НАТО в Европе, адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис.

«Я вижу, что это идет к окончанию, как в Корейском конфликте. То есть к перемирию, милитаризованной зоне между двумя сторонами, продолжающейся враждебности, своего рода замороженному конфликту. Это случится в четырех-шести-месячный период. Ни одна из сторон не может выдержать намного больше этого», — сказал Ставридис в беседе с агентством Business Insider.

Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины начала 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. По словам главы государства, ее ключевая задача — защитить жителей Донбасса. В Кремле отметили, что конкретных сроков завершения спецоперации нет, но она идет по плану, пишет RT. Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что цели спецоперации будут достигнуты в любом случае, сообщает агентство Nation News.

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