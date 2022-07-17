17 июля 2022
16 июля 2022
15 июля 2022

Курганцам показали дорогу, где опасно объезжать аварийный мост. Видео

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Ямы на дороге по улице 2-я Часовая. Курган, разбитая дорога, плохая дорога, выбоины в асфальте, ямы в асфальте, бездорожье, улица 2-ая часовая, выбоины
Машины могли проехать трудную дорогу только с помощью грузовиков (архивное фото) Фото:

Водителям Курганской области не советуют объезжать аварийный мост через реку Мендерея по дороге в селе Нижнетобольное Белозерского района, так как на этом участке можно увязнуть. Об этом местные жители сообщили в соцсетях.

«Уважаемые автомобилисты, кто едет по трассе Курган — Тюмень. Белозерский мост закрыт полностью, объезд через Нижнетобольное не советуем, там увязните! Объезд через Чаши», — написала пользователь Оля Левченко в группе соцсети «ВКонтакте» «ЧП Курган».

В группе «Инцидент Курган» размещено видео, в котором можно заметить, что легковую машину из большой лужи вывозит на тросе грузовик. Подписчики сообщества в комментариях под постом также не советуют в дождь ехать по дорогам: от деревни Борки в Кетовском районе до села Лихачи в Варгашинском и от села Чаши в Каргапольском районе до села Большой Камаган в Белозерском. Курганцам посоветовали объезжать проблемный участок через село Чимеево.

Ранее в регионе перекрыли подъезд к Тюмени из-за аварийного состояния моста через реку Мендерея. Объезд моста организовали по маршруту Курган — село Юлдус (Шадринский район, региональная дорога) — село Исетское (региональная дорога) — выезд на федеральную автомобильную дорогу Р-254 «Иртыш» в сторону Тюмени.

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Водителям Курганской области не советуют объезжать аварийный мост через реку Мендерея по дороге в селе Нижнетобольное Белозерского района, так как на этом участке можно увязнуть. Об этом местные жители сообщили в соцсетях. «Уважаемые автомобилисты, кто едет по трассе Курган — Тюмень. Белозерский мост закрыт полностью, объезд через Нижнетобольное не советуем, там увязните! Объезд через Чаши», — написала пользователь Оля Левченко в группе соцсети «ВКонтакте» «ЧП Курган». В группе «Инцидент Курган» размещено видео, в котором можно заметить, что легковую машину из большой лужи вывозит на тросе грузовик. Подписчики сообщества в комментариях под постом также не советуют в дождь ехать по дорогам: от деревни Борки в Кетовском районе до села Лихачи в Варгашинском и от села Чаши в Каргапольском районе до села Большой Камаган в Белозерском. Курганцам посоветовали объезжать проблемный участок через село Чимеево. Ранее в регионе перекрыли подъезд к Тюмени из-за аварийного состояния моста через реку Мендерея. Объезд моста организовали по маршруту Курган — село Юлдус (Шадринский район, региональная дорога) — село Исетское (региональная дорога) — выезд на федеральную автомобильную дорогу Р-254 «Иртыш» в сторону Тюмени.
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